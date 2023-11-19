نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتالي بورتمان تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد في لوس أنجلوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة لوس أنجلوس احتفالا مميزا بالعرض الخاص لفيلم May December أحدث الأعمال السينمائية للنجمة نتالي بورتمان.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم في مدينة لوس أنجلوس، بحضور نجمات الفيلم، ومنهم النجمة القديرة جوليان مور.

الفيلم تتعاون به النجمة نتالي بورتمان مع شبكة البث الرقمي نتفليكس.

عودة للعمل

ومؤخرًا، واجهت النجمة نتالي بورتمان تحديات في حياتها الزوجية بعد اكتشافها لعلاقة زوجها بامرأة أخرى، مما دفعها إلى اتخاذ قرار إنهاء ارتباط استمر لمدة 11 عامًا.

منذ ذلك الحين، ظهرت نتالي في المناسبات الرسمية دون ارتداء خاتم الزواج، معلنة انتهاء علاقتها بزوجها بعد أن رزقا بابنتيهما، أليف، البالغة من العمر 12 عامًا، وأماليا البالغة من العمر ست سنوات.

حالات انفصال جديدة

ومن جهة أخرى، أثيرت حديثًا حول حالات الانفصال الأخيرة، ومن بينها طلاق الفنان جو جوناس من صوفي ترنر، نجمة مسلسل "صراع العروش".

أعلن جو جوناس، المغني الأمريكي الشاب، تقديمه لطلب الطلاق من زوجته صوفي ترنر بعد أربع سنوات من الزواج، وكان لديهما طفلتين.

ووفقًا لتقارير ديلي ميل، كان الزوجان يعيشان في منازل منفصلة لعدة أشهر قبل أن يقررا الانفصال. يبدو أن سبب الانفصال يعود إلى اختلاف أولوياتهما، حيث كانت صوفي ترنر تفضل الحياة الاجتماعية والحفلات الصاخبة، في حين كان جو جوناس يرغب في قضاء وقت أكبر في رعاية أطفالهما في المنزل.