قريبًا.. طرح أول أغنية ترويجية لفيلم هيرثيك روشان الجديد Fighter

القاهرة - محمد ابراهيم - قريبًا يتم طرح أول أغنية ترويجية للفيلم الجديد للنجم هيرثيك روشان، ضمن الحملة الترويجية المرتقبة للفيلم الجديد Fighter.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، قالت مصادر مطلعة من صناع الفيلم، أن أول أغنية ترويجية للفيلم، ستطرح قريبًا، دون الكشف تفاصيل موعدها أو عنوانها الرسمي.

ختام التصوير

وكان قد أعلن نجمبي بوليوود هيرثيك روشان وديبيكا بادوكون عن ختام تصوير مشاهد فيلمهمها الجديد Fighter، الذي سيكون من إخراج المخرج سيدهارش أناند.

وذلك حسب ما ذكر موقع "إنديا توداي"، الذي أفاد بأن الفيلم، يطرح ضمن موجة أفلام تتحدث عن سلاح الجو الهندي، متأثرا بالزخم الذي صنع فيلم "توب جن 2" لتوم كروز.

والفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية في الهند خلال شهر يناير من العام المقبل.

جزء رابع من Krrish

و لمح النجم الهندي الكبير هريثيك روشان إلى احتمال تقديم جزء رابع من فيلم "كيريش" حيث يؤدي دور بطل هندي خارق، مشابهًا لأبطال القصص المصورة.

وذكرت مجلة "India Today" أن هذا التلميح جاء من خلال تعليقات روشان على منشور للنجمة الهندية شرادها كابور.

وقام المتابعون بمحاولة تفسير تلك التعليقات على أنها إشارة إلى عودة الشخصية الشهيرة في جزء جديد بمشاركة شرادها كابور.