نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيليان مورفي يحصل على أول جائزة عن دوره في أوبنهايمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن رسميا عن اول تكريم من شأن النجم كيليان مورفي ان يحصده عن أدائه المتميز في فيلم "أوبنهايمر"، هذا التكريم سيكون من مهرجان Palm Springs.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، سيحصل كيليان مورفي على جائزة مرموقة من المهرجان كأفضل ممثل للعام عن تجسيده لشخصية أوبنهايمر في فيلم كريستوفر نولان الجديد.

Oppenheimer

والفيلم الجديد Oppenheimer، هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي قادم من كتابة وإخراج كريستوفر نولان يُفترض أن يصدر يوم 21 يوليو 2023.

وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة «بوليتزر» المرموقة American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

فريق عمل مميز

والفيلم الذي تنتجه شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "يونيفرسال بكتشرز" سيضم طاقم تمثيل من أكبر نجوم هوليوود، من ضمنهم كليليان مورفي في الدور الرئيسي بالفيلم، حيث يجسد شخصية روبرت أومنهايمر.

ويشارك في البطولة أيضًا، نجم أفلام عالم مارفل، النجم الكبير روبرت داوني جونيور، الذي يجسد شخصية باسم لويس شتراوس.

و أيضًا فلورنس بيو، التي تجسد شخصية باسم جين تاتلوك، والممثل الشاب نجم مسلسل "ذا بويز" جاك كويد، والنجم الكبير مات ديمون الذي يجسد في الفيلم شخصية باسم ليسلي جروفز، والنجمة الكبيرة إيملي بلنت التي تجسد في الفيلم شخصية باسم كاثرين أوبنهايمر.

هذا الطاقم المميز من النجوم، سيشهد هذا الفيلم تعاونهم معا للمرة الأولى في عمل سينمائي، ما يزيد من حماسة الجمهور المرتقب لطرح هذا الفيلم الجديد، بجانب كونه أحدث الأعمال السينمائية لكريستوفر نولان.