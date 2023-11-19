محاضرة بعنوان «أطفالنا مستقبلنا» بمكتبة أبوصوير بالإسماعيلية

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أحمد جودة - القاهرة - قدمت مكتبة ابوصوير الثقافية بالإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

محاضرة أطفالنا مستقبلنا بمكتبة أبو صوير الثقافية

نظمت مكتبة أبوصوير الثقافية، محاضرة ثقافية بعنوان “أطفالنا مستقبلنا” بمناسبة الإحتفال بأعياد الطفولة، والتي حاضر فيها (محمود عبدالله عبدالصادق) موجه عام لغة عربية بالتربية والتعليم بالمعاش، بدات المحاضرة بكلمات من الترحيب من احمد شافعي مدير المكتبة للحضور من رواد المكتبة.

أطفال اليوم والغد والمستقبل



وكما تحدث المحاضر في عدة نقاط أهمها أطفال اليوم هم شباب الغد وعماد المستقبل، دور الطفل في الحفاظ على بيئته ومجتمعه وبلاده،حقوق الطفل التي أقرها القانون المصري والتي يجب حمايتها من جميع أفراد المجمتع، التعامل الأمثل بين الطفل وأصدقاءه وأساتذته في البيت والمدرسة والشارع، كيف يتحلى الطفل بالأخلاق الحميدة التي تجعله انسان صالحًا في نظر الآخرين، كيفية إكتشاف المواهب الموجودة داخل نفوس الأطفال وتطويرها.



وتم في نهاية المحاضرة الاستماع لأسئلة الحضور، وتم توزيع جوائز وشهادات تقدير على الأطفال المشاركين في المحاضرة.