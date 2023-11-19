في ذكري رحيلها الـ 8.. قصة بكاء مديحة سالم أمام محمود المليجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - تحل اليوم الأحد 19 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنانة مديحة سالم، التي ولدت في 2 أكتوبر عام 1944، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز الـ 71 عاما.

مديحة سالم، قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة السينما رغم انحصارها في الأدوار الثانوية.

مديحة سالم

مثلت مديحة سالم في السينما دور البنت الحلوة الشقية وقامت ببطولة بعض الأفلام واشتهرت في المسلسل الإذاعي "داليا المصرية"، وبرغم أنها حاولت الاستفادة من أدوار البطولة لكنها كانت أكثر لمعانا في أدوارها الثانية في فيلم "آه من حواء" .

كما قدمت عددا من المسلسلات منها "القط الأسود" مع الفنان الكبير محمود المليجي، و"الرجل والحصان" و"هارب من الأيام"، كما قدمت أيضا بعض الأدوار الجادة البعيدة عن الكوميدية، مثل أدوارها بأفلام "الناس والنيل" مع سعاد حسني، "ملكة الليل" مع هند رستم، و"حب وكبرياء" مع نجلاء فتحي وفي بداية الثمانينيات قررت الاعتزال، ثم عادت وقدمت عملها الأخير "القضاء في الإسلام" عام 2001.

زواج واعتزال

تزوجت وابتعدت عن الفن واعتزلته في مطلع الثمانينات وتفرغت لحياتها الأسرية.

وكان لها أخت أصغر منها تسمى "فكرية" تجري وتلعب كمثيلاتها في نفس السن الذي لم يتخط الخامسة، ثم وقعت على الأرض وفقدت وعيها، وعندما نقلوها إلى السرير، ماتت بعد لحظات، أمام عين مديحة سالم.

مرت الفنانة الراحلة مؤخرا بوعكة صحية شديدة، دفعت ابنتها بوسي لنقلها لأحد المستشفيات بالمهندسين، حيث كانت تعاني من مشكلات في الجهاز التنفسي، وظلت بالمستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

مديحة سالم ومحمود المليجي

قصة حبها للفنان الراحل محمود المليجي، حيث نشأت مديحة في حي الزمالك بالقاهرة لأب اتسم بقسوة القلب، على حد وصفها، جعلها تكره كل الرجال، حيث إنها لم تستكمل دراستها بسبب مرورها بالعديد من الأزمات المالية.

وتحدثت الفنانة الراحلة مديحة سالم عن أزمتها مع كرهها للرجال لمجلة "الكواكب" في حوار قديم، وقالت: "لقد عشت سنوات طويلة أكره الرجال، وأنظر لكل أب على أنه أبي الذي أنكرنا وتركنا في عنق والدتي"، حتى تغيرت نظرتها للرجال عندما مثلت أمام الفنان الراحل محمود المليجي، حيث حدث موقف غيّر رأيها فيهم تماما.

بدأ هذا الموقف عندما كانت تمثل مديحة سالم أمام محمود المليجي في تمثيلية لسهرة تليفزيونية تسمى "الوزة"، وكان المليجي يؤدي فيها دور الأب، وفي لحظة خلال التمثيل نظرت إلى المليجي وبكيت وتمنت أن يكون هو والدها، فقد كان المليجي حنونا جدا وعطف عليها حتى بكلماته الرقيقة، وقالت مديحة: "وفي لحظة نظرت إلى المليجي وبكيت وتمنيت أن يكون هو أبي بكل حنانه وعطفه، فقد افتقدت الأبوة منذ كنت طفلة".

على الرغم من أن المليجي قد اشتهر بتقديمه لأدوار الشر، إلا أنه على المستوى الشخصي كان حنونا جدا ولبقا، وكان يستمع لمشكلات زملائه بعد التصوير ويعمل على حلها.