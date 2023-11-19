رمضان 2024.. هاجر أحمد تنضم لقائمة أبطال مسلسل "المعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنضم الفنانة هاجر أحمد إلى مسلسل "المعلم" مع النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل 2024 من إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجي.

شخصية هاجر أحمد في مسلسل المعلم

تشارك هاجر أحمد في مسلسل “ المعلم ” بدور البطولة النسائية أمام مصطفى شعبان ضمن أحداث العمل.

كما تعاقدت الشركة المنتجة مع الفنان أحمد فؤاد سليم، ومن المقرر أن تتابع التعاقدات خلال الفترة المقبلة تمهيدًا للبدء في تصوير العمل.

هاجر أحمدهاجر أحمد تشارك في فيلم بلوموندو

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة هاجر أحمد، حاليًا في فيلم "بلوموندو" مع النجم حسن الرداد التي تدور أحداثه حول معاناة الشباب في حياتهم بعد الزواج، التي تجعل لديهم الرغبة في العودة إلى حياة العزوبية مرة أخرى.

أبطال فيلم بلوموندو

الفيلم بطولة النجم حسن الرداد، وعدد من النجوم أبرزهم هاجر أحمد، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود ومن تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج ياسر سامي.

آخر أعمال الفنانه هاجر أحمد

جدير بالذكر أن الفنانة هاجر أحمد قد شاركت في فيلم "زومبي "بطولة النجم علي ربيع، وبمشاركة عدد من النجوم أبرزهم كريم عفيفي، عمرو عبدالجليل،محمد أوتاكا، سامي مغاوري، ويزو، عارفة عبدالرسول، حمدي الميرغني، علاء مرسي، محمد محمود، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد،وإنتاج كريم السبكي، ومحمد أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح والذي سبق طرحه لأول مرة في مايو 2022.