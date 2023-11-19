غدًا.. أمسية “الفن حياة” على مسرح سيد درويش

القاهرة - محمد ابراهيم - تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أمسية لصالون أوبرا الاسكندرية الثقافى تحت عنوان “الفن حياة” تنظمها الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفكري بمناسبة اليوم العالمى للفن الاسلامي.

أمسية صالون الفن حياة

وتستضيف الأمسية عدد من كبار التشكليين هم الدكتور مصطفى عبد المعطى، هويدا السباعي، أحمد الباز وتديره الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين وذلك في الساعة السابعة مساء غد الإثنين الموافق 20 نوفمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا إسكندرية ".

أشكال الفن الإسلامي وتأثير الفنون بالوجدان

تتناول الامسية نماذج من اشكال الفن الاسلامى إلى جانب تاثير الفنون على اوجه الحياه ودورها فى الارتقاء بالوجدان الجمعى كما يتم مناقشة عدد من الصور الابداعية التي تمتزج بالممارسات اليومية للافراد.

نبذة عن اليوم العالمي للفن الاسلامي

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للفن الإسلامى احتفال يقام في الثامن عشر من نوفمبر، اقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 2019 بعد توصية من مجلسها التنفيذي بإقرار الاقتراح الذي تقدمت به مملكة البحرين بتخصيص يوم للفن الإسلامي تعزيزًا للإرث الفني والتوعية بأنواعه فى الوقت الحاضر.

عرض بيكاسو على مسرح سيد درويش

من ناحية أخرى، انطلق عرض بيكاسو، وهو مؤلف من أبرز الاستعراضات التي قدمته فرقة ايبيريا للرقص بمسرح سيد درويش في دار أوبرا الإسكندرية والتي استضافتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة أسبانيا بالقاهرة.

تضمن البرنامج عدد من التابلوهات الاستعراضية تحاكي صورة المرأة وطبيعتها في لوحات التشكيلي الإسباني العالمي بابلو بيكاسو منها عرض تقديمي، المتلالئ، ليلة حزينة، الصمت، الترنيمة الزراعية، رقص هيبوفيلدز، حقول الشمس والقمر، قماش مورنر، بولو، ريمرينو، الدفوف،تنفيذ واخراج فيوليتا رويز وتصميم مانويل سيجوفيا.