لن تتخيلوا كم كان قيمة المهر الذي قدمه عمرو دياب لـ شيرين رضا.. المفاجأة في طريقة تعرفه عليها

انت الان تتابع خبر لن تتخيلوا كم كان قيمة المهر الذي قدمه عمرو دياب لـ شيرين رضا.. المفاجأة في طريقة تعرفه عليهاوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثناء انتقادها في المبالغة الكبيرة التي وصلت أخيراً في تكاليف الزواج، كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا عن قيمة مهرها من الفنان عمرو دياب.

وقالت شيرين رضا عبر تغريدة سابقة لها: "ايه الهبل ده .. تبذير بدون اي معني غير الفشخرة الكدابة .. وعلي فكرة انا مهري كان ٢٥ قرش".

وتابعت: لأن الزاوج قائم علي الود والمحبة، مش كام طقم صيني وكام فوطة وكام حلة .. ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاش تاج تزوجني بدون مهر .. كفاية حرام !!

وسط كل هذه السطور لم كانت المعلومة المثيرة للجدل الـ “25 قرش” التي قالت أنها كانت مهرها ، وبالطبع المقصود هنا زواجها من الفنان عمرو دياب والذي أثمر عن ابنتها الوحيدة نور.

وتعرف عمرو دياب على شيرين رضا في كواليس أحد الإعلانات التي كانا يظهران فيها سويًا ، كانت شيرين إبنة الـ 15 عامًا ، بينما كان عمرو دياب في مطلع العشرينات يشق طريقه نحو الشهرة .

نفس الجملة التي قالتها شيرين عبر تويتر قالتها أيضًا في نفس الحوار الذي اجرته منذ 31 عامًا تقريبا مشيرة إلى أن المهر الذي حدده المأذون كان “ربع جنيه” كعرف متبع لدى العائلات التي لا تطلب مهرًا كتعبير عن تقديرهم للرجل .

صحيح أن مهر شيرين من عمرو كان “ربع جنيه” ولكن عقب طلاقهما رسميًا عام 1992 تحدثت الصحافة كثيرًا عن مؤخر شيرين رضا ، وبالغ البعض وكتب أن عمرو دياب دفع لها “مليون جنيها” وهو الرقم الذي لم يكن حقيقيًا وقتها ونفاه الطرفان دون الإفصاح بتفاصيل الانفصال خاصة المادية .