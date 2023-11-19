انت الان تتابع خبر هنا الزاهد تعبر عن حالتها النفسية السيئة نتيجه لهذه الظروف.. وما قالته كان مؤثراً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد الأحداث الأخيرة التي تمر بها المنطقة والظروف التي نمر بها، عبرت الفنانة هنا الزاهد عن حالتها النفسية السيئة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، حيث قامت بنشر صورة وكتبت فيها رسالة موجهة إلى الشباب نتيجة للظروف الحالية.

وقالت هنا: "حقيقي يارب حقيقي إحنا في أيام صعبة جداً.. إحنا ممكن كلنا نروح في ثانية".

وتابعت الزاهد: "أنا الأيام دي بتعلمني إن بجد مفيش حاجة تستاهل العمر بينتهي في لحظة.. لا إله إلا الله ربنا يرحم كل أمواتنا ويرحمنا برحمته.. يارب يا رحيم".

يذكر أن هنا الزاهد كان قد عُرض لها مؤخراً فيلم "مستر إكس" والذي جمعها مع زوجها أحمد فهمي، في أول تعاون سينمائي لهما معاً، بالإضافة إلى عدد من النجوم ومنهم بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتدور أحداثه حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، وفي نفس الوقت المحافظة على حقوقهم.