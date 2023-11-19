نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من جديد..تأجيل موعد عرض فيلم Merry Christmas لكاترينا كيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من جديد تقرر تأجيل طرح عرض الفيلم الجديد للنجمة الهندية الكبيرة كاترينا كيف، الذي يطرح بعنوان Merry Christmas، ويخصص في قصته لموسم اعياد الكريسماس.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد تقرر طرحه للعرض في يناير عام 2024 المقبل، بدلًا من 8 ديسمبر نهاية عام 2023 الجاري، وذلك بسبب زحام مواعيد عرض الأعمال السينمائية الجديدة في هذا التوقيت من العام.

بداية الحملة الترويجية

والحملة الترويجية للفيلم MerryChristmas، بدأت رسميًا بنشر النجمة كاترينا كيف، للبوستر الدعائي الرسمي للفيلم، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

الأمر نفسه قام به بطل الفيلم Vijay Sethupathi، وكل منهما الحق الصورة بعبارات تحفيزية للجمهور، حتى يترقبو صدور الفيلم.

واكتفى Vijay Sethupathi بكتابة وصف مع الصورة يقول “يطرح قريبًا”، في اشارة للفيلم نفسه، في حين استرسلت كاترينا كيف في وصف مشاعرها تجاه هذا الفيلم الجديد المرتقب.

وكتبت كاترينا كيف مع منشور الفيلم عبارات تقول، "اردنا طرح الفيلم في موسم أعياد الكريسماس هذا العام، ولكن حدثت معوقات حالت دون ذلك، نراكم في دور العرض السينمائية قريبًا، واختتمت كاترينا كيف المنشور بكتابتها لعنوان الفيلم مع هاشتاج.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Merry Christmas، اختارت كاترينا كيف موسم أعياد الكريسماس للكشف البوستر الترويجي له، كونه يحمل عنوان يستوحى من موسم الأعياد المميز.

وفي هذا الفيلم، تتعاون النجمة كاترينا كيف في دول البطولة مع الممثل الهندي Vijay Sethupathi، ويخرج الفيلم المخرج الهندي الكبير Sriram Raghavan.

هذا الفيلم سيشهد أول تعاون بين كاترينا كيف و Vijay Sethupathi، وعند طرحه خلال عام 2023 الجاري، سيتوافر للعرض بعدد مختلف من اللغات تشمل الهندية والتامالية.