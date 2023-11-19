نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرائس أكتوبر الذهبي في أوبرا دمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وقطاع الانتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال تستضيف أوبرا دمنهور عرض العرائس أكتوبر الذهبي من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس وإخراج رضا حسنين وذلك في السادسة مساء الإثنين 20 نوفمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

ما لا تعرفه عن عرض عرائس أوبرا دمنهور

العرض فكرة الدكتور أسامة محمد علي، كتابة كل من رحمة محجوب، منار عز الدين، محمد عسكر، موسيقى ومؤثرات محمد عبد الوهاب الرافعي، سينوغرافيا شادى قطامش، أميرة عادل والمخرجان المنفذان هاني عز، رفعت ريان ويعكس حالة انسانية تجمع عدد من شخصيات العرائس المعروفة التي تروي قصص عن أبطال حرب أكتوبر والاستعداد للانتصار ويتخللها مادة فيلمية مصورة.

عرض عرائس أوبرا دمنهور

عرض عرائس أوبرا دمنهور

أعمال أخري للأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك في الثامنة مساء الأحد 19 نوفمبر على مسرح الجمهورية.