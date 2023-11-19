تعرف على آخر التطورات الصحية لـ جمال عبد الناصر

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أحمد جودة - القاهرة - آثار الفنان جمال عبد الناصر قلق محبيه فور الإعلان عن تعرضه لأزمة صحية، أدت إلى نقله لأحد المستشفيات، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على صحته من أجل سلامته.



تعرف على آخر التطورات الصحية لجمال عبد الناصر

وكشفت الفنانة نهال عنبر، خلال تصريحات صحفية عن تفاصيل حالته الصحية وقالت أن حالته مستقرة، ولكنه شعر بحالة إعياء، وغادر المستشفى برفقة زوجته.

آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة،جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، تقى حسام، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، وغيرهم من الفنانين وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

تعرف على مواعيد مسلسل "ورق التوت"

يعرض مسلسل "ورق التوت" حاليًا من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء.