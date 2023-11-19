نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض لقطات حصرية من Animal على برج خليفة بدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن الحملة الترويجية المقرر للفيلم الجديد للنجم الهندي رانبير كابور، Animal، سيكون هناك عرض مميز لعدد من المقاطع على برج خليفة.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، سيتم عرض مجموعة مشاهد مقطوعة من أحداث الفيلم الأصلية، لن يتم عرضها في النسخة الرسمية من الفيلم، وذلك ضمن الحملة الترويجية.

أغنية جديدة

وكانت قد طرحت اغنية ترويجية جديدة لفيلم Animal للنجم رانبير كابور، والنجم أنيل كابور، والذي يعد من اكثر الأفلام ترقبا في بوليوود.

ووفق انديا توداي، الأغنية الترويجية الجديدة، تطرح بعنوان Papa Meri Jaan، وهي من أداء Sonu Nigam.

واختير هذا الموعد لطرح الأغنية، كونه التوقيت الذي يحتفل خلاله بيوم الطفل في الهند، لكونها تدور حول علاقة الأب بشخصية ابنه بطل الفيلم الذي يجسده رانبير.

تفاصيل عن الفيلم

و تستمر التسريبات عن فيلم ANIMAL الجديد للنجم رانبير كابور في الظهور، قبل طرح الفيلم رسميًا، وكان أحدثها أن رانبير، اختار أن يخفض من قيمة اجره عن الفيلم في مقابل أن يحصل على جزء من الأرباح.

ويقول موقع إنديا توداي، أن مثل هذه السياسة، سبق وأن اتبعها نجوم بوليوود، قبل طرح اعمال سينمائية يتنبأ بنجاحها بقوة.

Animal

وكان قد طرح الممثل الهندي الكبير رانبير كابور بوستر ترويجي جديد يظهر للمرة الأولى لفيلمه المنتظر Animal.

ووفق موقع إنديا توداي، اعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الاعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.

وفيلم Animal يطرح لرانبير كابور في صالات العرض الهندية، بتاريخ الأول من ديسمبر، وهو من إخراج Sandeep Reddy Vanga.