نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال وتفاعل كبير مع فعاليات قصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" بالأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على مدار ثلاثة أيام قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها الثقافية والفنية بمبادرة "أنت الحياة"، بمدرسة الشهيد هاشم بقرية الدير مركز إسنا بالأقصر، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، واختتمت أمس السبت وسط إقبال وتفاعل كبير.

"تنمية القرية المصرية في ظل حياة كريمة"

شهد اليوم الأول لقاء بعنوان" تنمية القرية المصرية في ظل حياة كريمة" تحدث خلاله سيد صدقي عن مبادرة حياة كريمة وأهدافها في تنمية القرية المصرية، بجانب ذلك قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية عرض "التحطيب" بقيادة المدرب محمد فاروق، ونفذت ورشة رسم على الوجه للأطفال قدمتها الفنانة نفيسة عبد الرحيم.

عرضاً فنياً لفرقة الأقصر للموسيقى العربية

وشهد اليوم الثاني عرضاً فنياً لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وورشة رسم علي الوجه، بجانب ورشة حكي وألعاب تنفيذ ديفيد جميل ومدحت نعيم.

"دور الفن في خلق بيئة كريمة"

وتضمن اليوم الثالث أمس ندوة بعنوان "دور الفن في خلق بيئة كريمة" أوضحت خلالها د. نجلاء بدوي هارون أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط أن للفن دورا فعالا في تنمية البيئة وخدمة المجتمع، كما يخاطب الفن سيدات المنازل لإنتاج مشروعات صغيرة منها السجاد والكليم وعمل رسوم على جدران المنازل مثال رسوم الحج ورسوم من البيئة المحيطة، مؤكدة ضرورة توعية القرى والنجوع بتنمية مواهب الأطفال عن طريق قصور الثقافة.

وقدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية عددا من الأغانى منها "عربية يا أرض فلسطين" للفنانة آية مصطفى، "موطني"، "يالي عاش حبك يعلم" للفنان فارس مصطفى، "فلسطين عربية" للفنانة مادونا تاوضروس، ثم أغنية "بحلف بسماها وبترابها"، تلاها ورشة رسم على الوجه، وورشة رسم حر إشراف الفنانة نفيسة عبد الرحيم، والفنانة شمياء سعيد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، ونفذت ورشة حكي وألعاب فلكور أطلس تنفيذ ديفيد جميل ومدحت نعيم، وسط تفاعل كبير من الحضور.

الفعاليات قدمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، في سياق برنامج تقدمه هيئة قصور الثقافة بشكل دوري بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بالمحافظات المصرية.