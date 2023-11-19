نسرين طافش: بحب السينما والسنة دي مركزة فيها وبشارك في 3 أفلام دفعة واحدة

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة نسرين طافش ضيفة على برنامج “ليالي TeN” الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، المذاع عبر شاشة قناة TeN، وكشفت طاقش كواليس فيلم السيستم الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، كما تحدثت عن أعمالها خلال الفترة المقبلة.

سر حب نسرين طافش للسينما

اعربت نسرين طافش عن سعادتها للتطور الذي تشهد السينما، من خلال لقائها في برنامج ليالي TeN، قائلة: "سعيدة بالإنتعاشة اللي بتمر بها السينما في الفترة الحالية، وده بيساعد الفنانين على الإختيار بين الأدوار المعروضة عليهم وبالتالي بيزود الاستمتاع الفني عندهم، وبيكون مفيد للجمهور اللي هيشاهد أعمال متنوعة".

وعن حبها للسينما، قالت نسرين طافش: "أنا بحب السينما والسنة دي مركزة فيها، وبشارك في 3 أفلام دفعة واحدة، ومن مميزات السينما أن زمن تصوير الفيلم أقل من المسلسل، وبيتعرض بسريع، والفنان بيقدر ياخد رد الفعل على اللي قدمه بشكل أسرع من مسلسلات رمضان اللي بنبدأ تصويرها قبل شهور من العرض".

شخصية نسرين طافش في فيلم السيستم

ومن جهة أخرى، أشارت نسرين طافش إلى دورها في فيلم السيستم، قائلة: "بتدور أحداث أحداث فيلم الستسم في إطار رومانسي كوميدي، بقدم شخصية عائشة وهي مهووسة بالأبراج ومطلقة، وطلاقها بسبب تحليلها لبرج زوجها وبقى عندها عقدة من الرجالة، ولكن هي شخصية ذكية وقوية وبتعبر عن اللي جواها بسهولة".