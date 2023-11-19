نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريهان عن جرائم الكيان الصهيوني”سيشهد عليكم الطير والشجر والحجر” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت شريهان عن جرائم الكيان الصهيوني بعد مجزرة جديدة في شمال غزة، أمس السبت وبالتحديد فى مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، التي تؤوي المئات من النازحين.

شريهان تدافع عن القضية الفلسطينية



ونشرت شريهان تويته عبر حسابها الرسمي على موقع x تويتر سابقًا، قائلة:”سيشهد عليكم الطير والشجر والحجر، ستشهد عليكم دماء شهداء الشعب الفلسطيني ودمائهم الذكية يا أحقر خلق الله على الأرض".

وتابعت "مهما احتليتوا الأرض، ومنعتوا عنهم الماء والهواء، والطعام والدواء والوقود، مهما دمرتوا كل البنية التحتية ودمرتوا وقصفتوا كل مقومات الحياة الانسانية، ومهما حرقتوا الشجر ووذبحتوا وقتلتوا الأطفال والنساء والشباب والشيوخ والأطباء والمراسلين، مهما قصفٌتوا المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس، ومهما رحلتوا الشعب قسرًا وجبرًا ترهيبًا، أو أضفتوا إلى النكبة نكبة".

واضافت "الكيان الصهيوني إلى زوال وفلسطين لن تموت، عاشت كلمة الحق وعاشت فلسطين وعاش شعب العزة والكرامة والصمود وعاشت غزة بشعبها العظيم، وعاش كل شهيد فلسطيني.. وكونوا على يقين وتعلموا الدرس من الشعب الفلسطيني ولو أخر طفل فلسطيني ستعود فلسطين حرة، وسيُحرر وطنه وأرضه وأرض أجداده، ويستعيد بلاده بصموده ومعه الله جل جلالة وأصوات الحق والإنسانية بوعي الأجيال الحالية العربية والغربية.. أجيال واعية عظيمة سترسم خارطة منطقتنا العربية والشرق الأوسط من جديد وستعيش فلسطين حرة وسينتصر الحق هذا وعد الله الحق.. الحي الذي لا يموت".

استياء شريهان مما يحدث للشعب الفلسطيني

وفي سياق اخر أعربت الفنانة شيريهان عن استياءها الشديد لما حدث في الفترة الأخيرة للشعب الفلسطيني، وتداولت منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “ إكس ” تويتر سابقا حول القضية الفلسطينية وتعرفهم للظلم والقهر.

شريهان توجه رساله للشعب الفلسطيني

وقالت شيريهان:" الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعًا نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وتابعت حديثه: “جرائم حرب الكيان الصهيوني التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها حتى الان في حق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة المحاصر والمعزول لا يستطيع القيام بها الشيطان الرجيم نفسه!”.

وواصلت: “شاهدت كثيرًا، وقرأت كثيرًا، وأعلم عن انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب بحق الأرض والمقدسات، وإنكار الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وهويته، وتنصله من التزاماته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الصامد صمود الفرسان والأبطال تحت الاحتلال منذ زمن طويل بإقرار الحق والتاريخ!”.

وأضافت: “ولكني لا أصدق ولا أعتقد أن هناك إنسان عاقل على وجه الكرة الارضية يصدق ما وصل إليه هذا الاحتلال الإسرائيلى ومستعمريه من جنون وإجرام ووحشيه وهمجيه بجرائم مروعة بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته أطفال، نساء وشيوخ لا كهرباء ولا ماء ولا وقود، وصدق الله العظيم {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}”.