نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايان السيد تنضم لمسلسل " 220 يوم " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنضم الفنانة مايان السيد لمسلسل “ 220 يوم ” مع النجم كريم فهمي، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويبدأ التصوير خلال شهر ديسمبر المقبل.

نجوم مسلسل 220 يوم

مسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، مايان السيد، من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ويجسد كريم فهمي شخصية روائي.

أخر أعمال مايان السيد في السينما

من ناحية أخرى، عرض لـ مايان السيد مؤخرا في السينمات المصرية فيلم هاشتاج جوزني من بطولة كلا من النجوم أمير المصري، مايان السيد، ريهام الشنواني، صابرين، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، ويشارك في العمل أيضا المطرب أبو والمطرب أحمد سعد، ودرات قصة العمل حول فارس، الذي يجسده الفنان أمير المصرى شاب يعيش قصة حب مع مايان السيد، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث، وتدور القصة في إطار رومانسي كوميدي.

أخر أعمالها الدرامية

يذكر أن شاركت مايان السيد في الموسم الرمضاني الماضي 2023، مسلسل حمدلله على السلامة، بطولة يسرا، محمد ثروت، شيماء سيف، آدم الشرقاوي، محمد محمود، عنبة، من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وجسدت به شخصية ابنة يسرا.

كما شاركت مايان السيدفي مسلسل جت سليمة، الذي عرض في رمضان 2023، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، والعديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، هالة فاخر، أحمد فهمي، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، من تأليف كريم يوسف وسام جمال وأشرف نصر وندى عز، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج محمد أحمد السبكي.