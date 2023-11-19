فيلم فوي فوي فوي يسيطر على المركز الثاني في إيرادات دور العرض

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أحمد جودة - القاهرة - استطاع فيلم فوي فوي فوي أن يحقق نجاحات واسعة في الوطن العربي، ويدخل في منافسة فئة أفضل فيلم دولي في مسابقة جوائز الأوسكار، وأن يكسر حاجز التوقعات في شباك تذاكر السينما.



تعرف على إيرادات فيلم فوي فوي فوي



واحتل فيلم فوي فوي فوي على المركز الثاني بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض حيث بلغت ايراداته 107 ألف جنيه.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

ويضم فيلم فوي فوي فوي مجموعة من النجوم أبرزهم محمد فراج،وحجاج عبد العظيم، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وحنان يوسف، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، ومحمد المغربي وبسنت شوقي، وتأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمدحفظي.



تعرف على قصة فيلم فوي فوي فوى



وتدور قصة فيلم فوي فوي فوي في إطار الاثارة والتشويق ودارت أحداث الفيلم حول شاب يطمح للهجرة إلى الخارج، وخلال سعيه يكتشف صدفة وجود فريق للمكفوفين يستعد للسفر لدولة أوروبية من أجل إقامة مباراة هناك، ويدعي فقدانه للبصر ويشارك معهم في الفريق، لتتصاعد الأحداث ويحدث صعوبات ومشاكل ويتم التغلب عليها.

آخر أعمال الفنان محمد فراج

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل "حرب"، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، وغيرهم من النجوم، تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، وقد حاز العمل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وحصد على نسب مشاهدات مرتفعة من خلال عرضه على احدى المنصات الإلكترونية.