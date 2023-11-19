انت الان تتابع خبر صدمة كبرى اشعلت السوشيال الميديا بعد كشف السبب الحقيقي لطلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. لن تصدق ماذا فعلت به بعد أن هجرت فراش الزوجية؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار خبر انفصال الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي، ضجة واسعة وتساءل جمهور النجمين عن السبب الحقيقي للطلاق.

منذ أيام تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي، ورفض الطرفان التعليق على الأمر، لذا توقع الجمهور أن يكون الخبر مجرد شائعة لاقت رواجا عند البعض.

ومساء الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، خرجت هنا الزاهد عن صمتها، وأكدت الخبر الحزين إذ كتبت عبر حسابها في "إنستغرام"، قائلة: "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

أسباب انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي وفور الإعلان تسابق المتابعون للبحث عن سبب هدم عش الزوجية بعد 4 سنوات فقط من بنائه، وتوقع فريق أن يكون الفارق العمري الكبير بين الثنائي هو السبب، حيث يبلغ أحمد فهمي من العمر 43 عاما، بينما هنا الزاهد من مواليد عام 1994، أي أن الفارق العمري يصل إلى 14 عاما.

ورأى فريق آخر أن الخيانة وراء الانفصال، في إشارة إلى أن الجمال مهما كان لا يضمن الاستقرار، واعتبروا طلاق شاكيرا ولاعب كرة القدم الشهير "بيكيه"، أكبر دليل على ذلك.

هنا الزاهد رفقة أحمد فهمي بعد تأكيد خبر انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي، صرح مصدر مقرب من العائلة لمواقع محلية، بأن الانفصال تم منذ 3 شهور، واتفق الثنائي على تأجيل الإعلان لحين الانتهاء من الإجراء الرسمي، وبسبب انشغال هنا بتصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وعمل أحمد فهمي في مشاريع فنية عدة تأخر الإعلان الرسمي.

وأوضح المصدر أن هنا الزاهد، رفضت الإقامة مع أحمد فهمي في منزل واحد، وهجرت عش الزوجية، وأقامت في منزل والدتها قبل الطلاق رسميا، وحاول شقيقات هنا الزاهد إقناعها بالعدول عن موقفها، لكنها رفضت الاستجابة لكل كلمات النصح، وأصرت على موقفها.وأوضح المصدر أن هنا الزاهد، رفضت الإقامة مع أحمد فهمي في منزل واحد، وهجرت عش الزوجية، وأقامت في منزل والدتها قبل الطلاق رسميا، وحاول شقيقات هنا الزاهد إقناعها بالعدول عن موقفها، لكنها رفضت الاستجابة لكل كلمات النصح، وأصرت على موقفها.

من هي هنا الزاهد؟ فنانة مصرية، تحظى بقدر كبير من الجمال والشهرة، ومن مواليد 5 يناير/ كانون الثاني 1994، ومن نافذة الإعلانات قفزت إلى عالم التمثيل، وكانت البداية من خلال دور محدود المساحة في مسلسل "فرق توقيت".

توالت بعد ذلك أعمال هنا الزاهد في السينما والتلفزيون ومن أبرزها مسلسلات: "مولانا العاشق، سك على إخواتك، النمر، حلوة الدنيا سكر"، ومن الأفلام: "عقدة الخواجة، الغسالة، خطة جيمي".

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2019 تزوجت هنا الزاهد من الفنان أحمد فهمي في حفل أسطوري، وبعد 4 سنوات ذاقت مرارة الانفصال.