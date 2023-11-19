انت الان تتابع خبر في ظل الظروف التي تعيشها بلاده.. هذا ما طالب به الفنان محمد عساف جمهوره والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شارك المطرب محمد عساف جمهوره فيديو جديد عبر حسابه على انستغرام، وطالبهم بمواصلة دعهم بنشر الجرائم الوحشية التي تحدث في بلاده.

وقال: "في ظل هذا العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في فلسطين وبالتحديد في غزة، على مرأى ومسمع من العالم الظالم الذي يكيل بمكيالين، كملوا نشر جرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا".

وأضاف: "بينوا لهذا العالم الذي ينظر بعين واحدة المعاناة والحقيقة التي تحصل لأهلنا في غزة، وأنا مثال بسيط من أبناء الشعب الفلسطيني أهلي وعائلتي كلها في غزة، وأهلي ليسوا فقط عائلتي، أهلي في غزة 2 مليون و200 ألف بني آدم".

وتابع: "الوضع كارثي في غزة، لا تستهينوا بنشر أي شيء على السوشيال ميديا، وشهداؤنا مش أرقام وأسماء، أهلنا ينحطوا على الراس وفي العين".

وأكمل: "هذا الشعب العظيم صامد من 75 سنة، وله 16 سنة تحت حصار ظالم، ويتعرض لعدوان لأكثر من 16 يوم".