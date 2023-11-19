انت الان تتابع خبر اتتذكرون طفل أغنية "ماما زمنها جاية"؟!.. لن تصدقوا كيف أصبح شكله بعمر 65 عام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صفحات فنية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير هوية طفل الاغنية الشهيرة ماما زمنها جاية، حيث ظهر بعد غياب طويل تفاجى منه الجمهور.

كانت أغنية ماما زمنها جاية للفنان والمطرب والملحن محمد فوزي هي الحل الأمثل لتهدئة الأطفال، وهذه الأغنية ظلت موجودة حتى رغم تطور الأجيال، وبطل الأغنية طفل صغير كان يبكي في بداية الأغنية ثم تحول البكاء لضحك عندما بدأ محمد فوزي في الغناء له.كما ظهر هذا الطفل في أحد البرامج التلفزيونية بعدما أصبح رجل كبير، وهو عمر البطل، وقد ظهر بملامح مختلفة تمامًا فقد كان حينها طفل رضيع، ولكن الجميع تفاجئ من الشعور بأن العمر قد مر سريعًا.

الجدير بالذكر ان اسمه هاني داود ويعمل مدرب في النادي الأهلي، حيث بدأ كأحد لاعبي النادي الأهلي في صفوف الناشئين، ولديه ابنة وحيده تحدث عنها قائلا: "أمنيتي أشوف بنتي الوحيدة في وظيفة جيدة، وربنا يدينا الصحة.

كانت أغنية ماما زمنها جاية للفنان والمطرب والملحن محمد فوزي هي الحل الأمثل لتهدئة الأطفال، وهذه الأغنية ظلت موجودة حتى رغم تطور الأجيال، وبطل الأغنية طفل صغير كان يبكي في بداية الأغنية ثم تحول البكاء لضحك عندما بدأ محمد فوزي في الغناء له.كما ظهر هذا الطفل في أحد البرامج التلفزيونية بعدما أصبح رجل كبير، وهو عمر البطل، وقد ظهر بملامح مختلفة تمامًا فقد كان حينها طفل رضيع، ولكن الجميع تفاجئ من الشعور بأن العمر قد مر سريعًا.

الجدير بالذكر ان اسمه هاني داود ويعمل مدرب في النادي الأهلي، حيث بدأ كأحد لاعبي النادي الأهلي في صفوف الناشئين، ولديه ابنة وحيده تحدث عنها قائلا: "أمنيتي أشوف بنتي الوحيدة في وظيفة جيدة، وربنا يدينا الصحة.