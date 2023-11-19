نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية أسماء أبو اليزيد في مسلسل " صلة رحم " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنضم الفنانة أسماء أبو اليزيد، لمسلسل “ صلة رحم ” مع النجم إياد نصار، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024

شخصية أسماء أبو اليزيد

تجسد أسماء أبو اليزيد ، ضمن أحداث العمل شخصية كوافيرة، وبدأت التحضير لتفاصيل الشخصية.

صناع مسلسل صلة رحم

ويشارك في بطولة مسلسل “ صلة رحم” كل من: إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، ومن تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي.

اخر أعمال أسماء أبو اليزيد

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد الفنية مشاركتها في فيلم العميل صفر، والذي تم عرضه في السينمات المصرية ضمن موسم أفلام صيف 2023، وشاركت في بطولته إلى جانب كلا من النجوم أكرم حسني ومنذر رياحنة وبيومي فؤاد فيدرا وإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي وأيمن طعمة وفاطمة الابنودي، وهو من تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوم.

أسماء أبو اليزيد تنتظر عرض مسلسل بطن الحوت

كما تنتظر أسماء أبو اليزيد عرض مسلسل “ بطن الحوت ” المقرر عرضه على منصة شاهد، يوم 23 نوفمبر الجاري، ويشارك في بطولته محمد فراج، باسم سمرة، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبو الروس، وآية عبدالرازق، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق وآخرين، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.