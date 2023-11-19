نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرة مسلسل " صوت وصورة " يحتفلون بانتهاء التصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل صناع مسلسل “ صوت وصورة ” بانتهاء التصوير، خلال نشر فيديو لهم من كواليس العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حقق العمل نجاح كبير ولاقي ردود فعل واسعة من الجمهور تحديدا بعد عرضه على شاشة dmc الفضائية ومنصتي watch it وviu.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

يُعرض مسلسل عبر شاشة مجموعة قنوات dmc يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً وتأتي الإعادة في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 3 عصرًا.

صناع مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، والمسلسل من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث مسلسل “ صوت وصورة ” في إطار اجتماعي تشويقي حول قضية قتل، حيث يتم اتهام حنان مطاوع بقتل مراد مكرم، وطوال الأحداث تحاول أن تثبت برائتها، كما يناقش العمل تأثير الذكاء الاصطناعي على حياتنا وما المخاطر الناتجة عنه.