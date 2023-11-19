أكرم حسني يستمر في المنافسة ويلاحق المركز الرابع بإيرادات شباك تذاكر السينما

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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على إيرادات فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني

يستمر الفنان أكرم حسني في جنى ثمار النجاح من خلال



أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل عنوان "العميل صفر"



تعرف على إيرادات فيلم "العميل صفر"

حققت إيرادات فيلم العميل صفر حتى الآن، أكثر من 41 مليون جنيه.



وبلغت إيرادات فيلم" العميل صفر"، في شباك تذاكر السينما أمس السبت بـ69 ألفا و127 جنيها، وجاء في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا، وسبقه في الترتيب أفلام "بلوموندو"، و"فوي فوي فوي، و" وش في وش".

أبطال فيلم" العميل صفر"



وضم فيلم" العميل صفر "مجموعة من النجوم أبرزهم أكرم حسني، وأسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وغيرهم من النجوم، والفيلم من تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل، وقد حاز الفيلم على اشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد.



تعرف على أحداث فيلم" العميل صفر"

وتدور أحداث فيلم "العميل صفر"، في إطار الاثارة والتشويق ومليء بالمغامرات الفاشلة التي يقودها صفر عبداللطيف شداد الهمم، العاشق لمغامرات جيمس بوند ويعتبره مثله الأعلى، وتستمر المغامرة حتى الوصول إلى هدفه.



أكرم حسني مدير بنك في بابا جه رمضان 2024



وعلى صعيد آخر، كشف الفنان أكرم حسني عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "بابا جه" من خلال الموسم الرمضاني 2024.

ومن المقرر أن يجسد أكرم خلال أحداث العمل بشخصية مدير فندق ويتأثر بكورونا، وهو مكون من 15 حلقة، وتستعد الشركة المنتجة في التواصل على ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

آخر أعمال الفنان أكرم حسني

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أكرم حسني مسلسل "مكتوب عليا"، وشارك في بطولته كل من: عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكرى، وحاز المسلسل على إعجاب الكثير من الجمهور، وحصد أكرم على العديد من الجوائز على مستوى الوطن العربي.