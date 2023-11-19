نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي توجه رساله لمصطفى حجاج”بحبك يا صاحبي” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة منة فضالي رسالة للفنان مصطفى حجاج وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

منة فضالي تهنئ مصطفى حجاج



نشرت منة فضالي صورة تجمعها بالفنان مصطفى حجاج وعلقت عليها قائلة”الدرش الغالي احلي مصطفي بحبك يا صاحبي مبروك ديشا يا حبيبي”.

أحداث مسرحية صوابع زينب



يذكر أن مصطفى حجاج ومنة فضالي يشاركان في مسرحية “صوابع زينب ” التي تدور أحداثها حول شخصية زينب التي تجسدها هالة صدقي، وهي أم لثلاث فتيات، يعيشن في حي شعبي، وهدفها في الحياة زواج بناتها وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن، ولكن تواجه زينب صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة، والتي من الصعب السيطرة عليهن، فتقوم بوضع خطة للسيطرة عليهن وتحقيق هدفها.

أبطال مسرحية صوابع زينب



ويشارك في بطولة مسرحية صوابع زينب عدد من النجوم أبرزهم هالة صدقي، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد رضوان، منة فضالي، جيهان الشماشرجي، مصطفى حجاج، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج إسلام إمام.

أسعار تذاكر مسرحية صوابع زينب



وتنوعت أسعار تذاكر مسرحية صوابع زينب بين 18 فئة، الأعلى سعرا بلغت تكلفتها 950 ريال سعودي أي ما يوازي 7800 جنيهًا مصريًا، أما الفئة الأخيرة فهي 650 ريال سعودي أي 5300 جنيهًا مصريًا.

آخر أعمال منة فضالي



ومن ناحية أخرى، حققت منة فضالي نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل جعفر العمدة والذي يعد آخر أعمالها الدرامية وشاركها بطولته محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، سلوى عثمان، لبنى ونس، طارق النهري، محمد غنيم، جوري بكر، وعصام السقا، ومن تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.