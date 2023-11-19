نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر التريند.. تفاصيل قصة حب مني زكي وأحمد حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مني زكي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفلت بعيد ميلادها اليوم الذي يوافق 18 نوفمبر، وهي فنانة تمتلك موهبة فنية كبيرة منذ بدايتها، وحتى الآن تتألق على شاشة السينما والتلفاز، بإطلالتها الراقية، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قصة حب مني زكي واحمد حلمي..

قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي



بدأت قصة حب الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي في داخل مكتب المنتج الفني محمد فوزي، في لقاء جمع بينهمان وكشف حلمي عن الامر خلال لقاء تليفزيوني قائلا: «التقيت بمنى زكي عند محمد فوزي المنتج حيث إنه كلمني لكي أشارك في مسرحية وأثناء وجودي عنده قمت لكي أفتح الباب ورأيتها أمامي، فارتبكت ومن هنا بدأت علاقتي بها كصداقة.. كنا سنشارك معًا في مسرحية (شقاوة) ثم ألغيت، وبعدها بدأنا نتحدث كأصدقاء ثم قدمنا سويًا (عمر 2000)، وكنت وقتها معجب بها ولكنها لم تكن تنتبه لي بالمرة، كنت في مرحلة أتساءل فيها هل أنا معجب بها كفنانة مثلما أحببتها قبل أن أراها أم إنني أحبها حقًا، فكان لا بد أن أصل لإجابة من أعماقي أولًا، ولكي أجد إجابة لا بد أن يختفي جزء الفنانة المشهورة داخلي، ومن أجل الوصول لذلك كان من المنطقي أن أتقرب منها ونصبح أصدقاء قريبين، وفضلنا أصدقاء لفترة طويلة إلى أن تأكدت من مشاعري تجاهها بأني أحبها».

وكشف أحمد حلمي عن حبه لـ منى زكي وطلبها للزواج خلال سفر منى لتصوير فيلم «أفريكانو» بدأ حلمي التودد لها وأرسال باقات الورد، ثم حدثها في التليفون وأخبرها بأنه يحبها، وبعد عودتها إلى مصر أخبرت والدها، وفي عام 2002 تم الزواج، بعد تأكد أحم من مشاعره تجاهه قرر التقدم للزواج منها، وطلب مقابلة شقيقها لأن والدها كان خارج مصر، ورحب شقيقها بفكرة ارتباطهما ولكنه طلب منه انتظار عودة أبيه، وانتظر حلمي بالفعل عودة والد منى زكي، وكان في ذلك الوقت شارك في بطولة فيلم «55 إسعاف» و«رحلة حب»، وبدأ في تحقيق الشهرة والعديد من الجماهير تعرفت عليه، وبعد العودة من الخارج التقى بـ حلمي، وطلب منه أن يعيش ابنته في نفس المستوى الاجتماعي، وأن يقدم لها شبكة بقيمة 30 أو 40 ألف جنيه، مع منحه مهلة سنة حتى يستطيع تكوين نفسه بالشكل المطلوب، وعقب لقاء والد منى، طلبت إحدى شركات الاتصالات من حلمي أن يقدم لها إعلانًا فطلب أجر 30 ألف جنيه، ووافقوا وقتها نظرًا لرغبتهم استغلال شهرته بعد مشاركته في فيلم «55 إسعاف»، وبعد أن تحصل على المبلغ قام بادخاره من أجل الشبكة، واستطاع بعدها إيفاء الشروط والزواج.



أحدث أعمال مني زكي

ومن ناحية اخري، تنتظر مني زكي فيلم «الجواهرجى» والعمل يشارك في بطولته لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية، وايضا فيلم «القاهرة مكة» يشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء، وخالد الصاوي، جيهان الشماشرجى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وتشارك أيضًا في بطولة فيلم «السرب»، والعمل بطولة احمد السقا، نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، عمرو عبد الجليل، دياب، صبا مبارك، كريم فهمى، محمد ممدوح، مصطفى فهمى.

اخر اعمال منى زكي

ويذكر ان اخر اعمال منى زكي هو مشاركتها في رمضان الماضي بمسلسل " تحت الوصاية " الذي حقق نجاح كبير وشاركها العمل دياب، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، على الطيب، خالد كمال، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.