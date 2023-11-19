لهذا السبب اعترضت وزارة الداخلية على تمثيلها.. قصة سعاد مكاوي

أحمد جودة - القاهرة - الفنانة سعاد مكاوي

وُلدت الفنانة الشهيرة سعاد مكاوي،في يوم مثل هذا، في 19 نوفمبر 1928، وهي معروفة بخفة دمها وموهبتها في الغناء والمونولوج،بدأت مسيرتها الفنية بأدوار صغيرة في السينما، حيث قدمت ثنائيات مع إسماعيل يس، وكانت بدايتها في الفيلم "الكنز المفقود" من إخراج بدر لاما.

سعاد مكاوي

وبالرغم من نجاحها، واجهت تحديات في بداية مسيرتها بسبب صغر سنها، حيث أعترضت وزارة الداخلية على تمثيلها، مما أدى إلى وقفها عن التمثيل،اشتهرت سعاد بأغنيتها "قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى".

عملت سعاد مكاوي في مسرح علي الكسار، حيث كانت تشارك في فرقة عقيلة راتب، ومن ثم انضمت إلى فرقة كازينو الكوبرى بقيادة عز الدين، حيث قدمت مونولوجات ضاحكة بين الفواصل الغنائية.

سعاد مكاوي

قدمت سعاد مكاوي أكثر من 200 فيلم سينمائي، منها أعمال بارزة مثل "صاحب بالين"، "شمشون الجبار"، و"البوسطجي"، أخذت مكانها في عالم الفن وأثرت بإبداعها في مجال التمثيل والغناء.