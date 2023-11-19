نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء أبو اليزيد كوافيرة في مسلسل صلة رحم رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة أسماء أبو اليزيد على المشاركة في مسلسل صلة رحم بطولة إياد نصار، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، تجسد خلال الأحداث شخصية كوافيرة، وبدات التحضير للشخصية التي تقدمها بالعمل.

أبطال مسلسل صلة رحم

ومسلسل صلة رحم بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، ومن تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي.



أحدث أعمال أسماء أبو اليزيد

ومن ناحية أخرى، انتهت أسماء أبو اليزيد خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل جولة أخيرة، الذي من المقرر عرضه قريبًا على منصة أمازون العالمية، والعمل بطولة أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، رشدي الشامي، وعلي صبحي، ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، كما تنتظر عرض مسلسل بطن الحوت على منصة شاهد، يوم 23 نوفمبر الجاري، ويشارك في بطولته محمد فراج، باسم سمرة، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبو الروس، وآية عبدالرازق، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق وآخرين، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.



ويعرض لها في دور العرض السينمائي حاليًا، فيلم العميل صفر، ويشارك في بطولته أكرم حسني، بيومي فؤاد، فيدرا، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، مصطفى غريب، أوتاكا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، ومن تأليف وإنتاج وائل عبدالله، فكرة محمد سامي، وإخراج كريم العدل، ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوم.



آخر أعمال أسماء أبو اليزيد

ويذكر ان آخر أعمال أسماء أبو اليزيد، هو مسلسل "توبة" والذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، عمرو سعد، نور النبوي، ناهد السباعي، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي حول توبه الذي يترك ماضيه ويقرر الاستقرار في مدينة جديدة، ويحاول البحث عن اشقائه.

