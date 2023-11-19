سعاد مكاوي.. إسماعيل ياسين رفض يقبيلها وتوفت وحيدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنانة سعاد مكاوي، التي قدمت مسيرة فنية ناجحة أصبحت إرثًا سينمائيًا يترسخ في أذهان الجميع حتى اليوم.

شكلت سعاد مكاوي ثنائيًا ناجحًا مع النجم الراحل إسماعيل ياسين، الذي رفض تقبيلها بسبب تمسكه بضوابط صارمة في أعماله السينمائية، قدّمت مكاوي أيضًا أغاني لعدة شعراء وملحنين، مما جعل مسيرتها الفنية ناجحة، على الرغم من أن حياتها الشخصية لم تكن متسقة بنفس النجاح، حيث تزوجت ثلاث مرات.

سعاد مكاوي

كانت زواجها الأول من الملحن محمود الموجى، وكانت تقدم له الدعم بعد انفصاله عن زوجته، وانتشرت العديد من الشائعات حول علاقتهما، حتى قرر الموجى الزواج منها، زواجها الثاني كان مع المخرج عباس كامل، ولكنه لم يدم طويلًا، وتبعته زواجًا آخر مع الموسيقار محمد إسماعيل.

بعد فترة من اعتزالها الفن وانقطاعها عن الطرب، عادت سعاد مكاوي في التسعينات لتقديم بعض الحفلات، لكنها لم تحقق الإقبال المتوقع، مما دفعها للاعتزال مرة أخرى قبل وفاتها في عام 2008.

سعاد مكاوي

رحلت سعاد مكاوي وحيدة في شقتها بحي باب الخلق في 20 يناير 2008 بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، أعلنت الإذاعة المصرية تخصيص يوم كامل لإذاعة أعمالها، وكانت الفنانة الراحلة قد شكت في السنوات الأخيرة من حياتها.