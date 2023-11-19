نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 26 نوفمبر.. بدء عرض أولى حلقات مسلسل العودة لشريف سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع مسلسل العودة بطولة شريف سلامة في الفترة الحالية تصوير العمل الذي المقرر عرض أولى حلقاته يوم 26 نوفمبر الجاري على شاشة dmc ومنصة watch it، وكان يحمل العمل اسم كف مريم في البداية، ثم تم تغييره لـ منجم دهب، ليستقر صناعه في النهاية على اسم العودة.



أبطال مسلسل العودة

والعودة يشارك في بطولته كل من شريف سلامة، تارا عماد، بسنت شوقي، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد رضوان، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

قصة مسلسل العودة





وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويتناول قضية تهريب الذهب في الصعيد، حيث يجسد شريف خلال الأحداث شخصية شاب صعيدي يدعى آدم، ولديه قدرة على توقع الأحداث ويعيش قصة حب مع تارا عماد التي تجسد شخصية كيان، أما محمد عبدالعظيم فيجسد شخصية رجل من أعيان الصعيد، بينما تقدم بسنت شوقي شخصية فتاة صعيدية وهي رئيس الوحدة المحلية بمدينة الأقصر، بينما محمد رضوان فيظهر بشخصية رجل يمتلك مركب سياحي، إلا أنه مع تتابع الأحداث يظهر وجهه الحقيقي الفاسد، فيما يجسد عصام السقا شخصية عمدة بالصعيد.

أحدث أعمال شريف سلامه



ومن ناحية أخرى، يواصل شريف سلامة التحضير لمسلسل كامل العدد 2، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 على منصة شاهد، وذلك بعد نجاح الجزء الأول في رمضان الماضي 2023، حيث عرض في النصف الأول من الشهر الكريم، وايضا يستعد خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير فيلم "أسد أسود" مع النجم محمد رمضان، من تأليف وإخراج محمد دياب، ومقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، ومن المقرر الإعلان عن باقى الممثلين خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى محمد دياب حاليًا معاينة أماكن التصوير، من أجل البدء في تصويره الفترة المقبلة.

اخر اعمال شريف سلامه

ويذكر ان اخر اعمال شريف سلامه هو مسلسل "ورق التوت" الذى يقدم بطولته بمشاركة عدد من الفنانين وعلى رأسهم خالد أنور، ثراء جبيل، ويعرض على قناة cbc، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من سماء إبراهيم، محمد كيلاني، آية سليم، مصطفى منصور، ليلى العربي، محمد شفيق، يارا جبران، عمرو صالح، محمد ناصر، يوسف الأسدي، تقى حسام، حنان عادل، معتز هشام.، من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، والتي تضم فادي سمير حنا، محمد فوزى، إسراء مقيدم، أمانى أبوالعينين، سمر طاهر، إخراج حسام علي.