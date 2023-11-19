نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة خوخة.. ما لا تعرفه عن خيرية أحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت علينا اليوم ذكرى وفاة الفنانة خيرية أحمد والتي لقبت بخوخة، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 2011.

من هي خيرية أحمد؟

أسمها الحقيقي سمية أحمد إبراهيم، ولدت في خيرية أحمد ولدت في يوم 15 أبريل 1937 في محافظة القاهرة، وهي شقيقة الممثلة سميرة أحمد، تزوجت من الكاتب الراحل يوسف عوف، هي شقيقة الممثلة سميرة أحمد، بدأت مشوارها الفني عندما التحقت بفرقة المسرح الحر.

في الخمسينات قدمت برنامج ساعة لقلبك، ثم انضمت لفرقة ساعة لقلبك المسرحية، ثم فرقة إسماعيل ياسين، وانتقلت بين الفرق المسرحية مثل فرقة أمين الريحاني وفرقة أمين الهنيدي وفرقة الكوميدي المصرية وقدمت مسرحيات عديدة، كما عملت بالسينما والتليفزيون.

أعمال خيرية أحمد

قدمت الراحلة أكثر من 150 عملًا فنيًا ، منها 50 فيلما، وشاركت في أكثر من 60 مسلسلًا تلفزيونيا و40 مسرحية، وكونت ثنائيًا مع محمد عوض على خشبة المسرح بتقديمها مسرحيات منها "الطرطور"، "طبق سلطة"، "كلام رجالة"، "نقطة الضعف"، و"مهرجان الحرامية"، و"القصيرين" وغيرها من المسرحيات.

أعمال خيرية أحمد السينمائية

ومن أشهر أعمالها السينمائية " الفانوس السحري "، "فطومة"، "حماتي ملاك"، "الطريق المسدود"، "الرباط المقدس"، "ابن النيل"، "حكم القوي"، "جمعية قتل الزوجات"، "عريس مراتي"، "موعد مع الماضي"، "السيرك"، صباح الخير يا زوجتي العزيزة"، "عالم عيال عيال"، "احترسي من الرجال يا ماما"، "حبيبتي شقية جدًا"، "صائد النساء"، "شيلني وأشيلك"، "أميرة حبي أنا"، "بمبة كشر"، "صايع بحر"، و"ظاظا".

أعمال خيرية أحمد الدرامية

وقدمت فى الدراما التليفزيونية عدد من الأعمال أهما "عابر سبيل"، "الهويس"، "ساكن قصادي"، "العائلة"، "عائلة مجنونة جدا"، "صباح الخير يا جاري"، " عفاريت السيالة "، "حدائق الشيطان"، "سلطان الغرام"، "فرح العمدة"، "في إيد أمينة"، "سوق الخضار"، "ماما في القسم"، "فريسكا"، و"العميل 1001"، وغيرها، واختتمت أعمالها التليفزيونية في مسلسل الحقيقة والسراب، بطولة الفنانة فيفي عبدة.

وفاة خيرية أحمد

توفيت خيرية أحمد صباح يوم 19 نوفمبر 2011 بعد صراع مع مرض السرطان.