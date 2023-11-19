نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايان السيد تنضم لأبطال مسلسل 220 رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت النجمة مايان السيد لمسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، سيبدا التصوير في ديسمبر المقبل، ويمثل هذا المسلسل العمل الأول الذي يجمع بين كريم ومايان، حيث لم يشتركان معا في أي عمل من قبل.

أبطال مسلسل 220 يوم

ومسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، مايان السيد، من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ويجسد كريم فهمي شخصية روائي.



أحدث أعمال مايان السيد

ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة مايان السيد على فيلم الجامدين بطولة الفنان نور النبوي، ويضم الفيلم عدد من النجوم الشباب أبرزهم: نور النبوي، حازم إيهاب، أحمد غزي، محمود ياسين جونيور، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.

كما شاركت الفنانة مايان السيد مؤخرا في فيلم هاشتاج جوزني من بطولة كلا من النجوم أمير المصري، مايان السيد، ريهام الشنواني، صابرين، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، ويشارك في العمل أيضا المطرب أبو والمطرب أحمد سعد، ودرات قصة العمل حول فارس، الذي يجسده الفنان أمير المصرى شاب يعيش قصة حب مع مايان السيد، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث، وتدور القصة في إطار رومانسي كوميدي

اخر اعمال مايان السيد

ويذكر ان اخر اعمال مايان السيد هو مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي 2023، مسلسل حمدلله على السلامة، بطولة يسرا، محمد ثروت، شيماء سيف، آدم الشرقاوي، محمد محمود، عنبة، من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وجسدت به شخصية ابنة يسرا.

كما شاركت في مسلسل جت سليمة، الذي عرض في رمضان 2023، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، والعديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، هالة فاخر، أحمد فهمي، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، من تأليف كريم يوسف وسام جمال وأشرف نصر وندى عز، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج محمد أحمد السبكي.