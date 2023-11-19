تعرف على أشهر فنان عربي يخطف قلب أجمل نساء الكون (أنجلينا جولي) وسط ذهول الجماهير.. لن تصدقوا من هو !!

الرياض - محمد الاطلسي - انصدم الجمهور العربي بعد أن اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء زواج الممثلة أنجلينا جولي من نجم عربي شهير. وفاجأت الممثلة والنجمة العالمية بتداول أخبارٍ عن زواجها من نجم عربي شهير، وهو زوج فنانة سورية شهيرة جدًّا . وفي التفاصيل، أظهرت مارتا حامد طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة السورية أصالة نصري، صورة جديدة لها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على إنستغرام، حيث خطفت الأنظار بسبب شبهها الكبير بالنجمة الأميركية أنجلينا جولي، واعتقد البعض أنّ أنجلينا قد تزوّجت من فائق حسن زوج الفنانة السورية أصالة نصري.

وكتبت عارضة الأزياء حامد تعليقاً على الصورة في “إنستغرام”: “استرخوا… إنها الفوضى فقط”. وتزّوج فائق حسن من مارتا حامد في عام 2009 وانفصلا من دون أن يُرزقا بأولاد. وأنجلينا جولي ممثلة، وصانعة أفلام امريكية، حصلت على العديد من الجوائز مثل: جائزة أوسكار واحدة، و 3 جوائز غولدن غلوب، وجائزتين نقابة ممثلي الشاشة. لُقبت بالممثلة الأعلى أجراً في هوليوود عدة مرات، تُعرف جولي بأعمالها الخيرية الكثيرة، واختيرت عدة مرات لجائزة المرأة الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.