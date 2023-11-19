التصوير قريبا.. القائمة الكاملة لأبطال فيلم 'أسد أسود'

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل أبطال وصناع فيلم أسد أسود، في الفترة الحالية التحضير للعمل تمهيدًا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، وتعاقدت الشركة المنتجة للفيلم حتى الآن مع عدد كبير من النجوم، الفيلم يدور فى إطار تاريخي ويتناول جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة.

القائمة الكاملة لأبطال فيلم أسد أسود

وجاءت قائمة النجوم المتعاقدين رسميًا على بطولة العمل بجوار محمد رمضان كل من ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، علي قاسم، والعمل تأليف وإخراج محمد دياب

احدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي مع الفنانة الإماراتية أحلام، بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمقرر أن يقام يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري، وكان من المفترض أن يشارك رمضان في السباق الرمضاني القادم بالجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، من إخراج محمد سامي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل المشروع لـ رمضان 2025، وشارك في الجزء الأول من العمل زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، منذر رياحنة، أحمد فهيم، وجوري بكر، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال محمد رمضان في السينما

يذكر أن آخر أعمال رمضان في السينما كان فيلم ع الزيرو، وضم في بطولته نيللي كريم، جومانا مراد، محمد لطفي، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، والطفل منذر مهران، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي إنساني أكشن، حول الـ DJ حمزة دراجون الذي يجسد شخصيته محمد رمضان ويقع في العديد من الأزمات خلال الأحداث، حيث يضطر إلى بيع عضو من أعضاء جسمه من أجل علاج نجله المُصاب بالسرطان، وشارك ايضا في فيلم "هارلى" فعرض في موسم عيد الفطر الماضى وحقق إيرادات بلغت 36 مليون جنيه في شباك تذاكر الموسم، والفيلم يشارك في بطولته مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.



