انت الان تتابع خبر وأخيراً.. الكشف عن السبب الوحيد الذي منع زواج أحمد زكي ونجلاء فتحي! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صفحات فنية الستار اخيرا عن سبب عدم زواج الفنان المصري الراحل أحمد زكي من الفنانة الجميلة نجلاء فتحي، رغم حبه الكبير لها.

هذا السر كان قد كشفه الماكيير محمد عشوب، حيث أكد أن أحمد زكي كان يهرب من الزواج بعد انفصاله عن النجمة الراحلة هالة فؤاد وذلك لأن ارتباطهما كان غير عادي.

ومن الأسرار التي كشفها عشوب هي أن أحمد زكي كان يحب الفنانة نجلاء فتحي، وهي أيضا كانت تحبه، لكنه لم يتزوجها، والسبب في ذلك هو ارتباطه الشديد بالفنانة هالة فؤاد. كما أكد عشوب أن فكرة الزواج بين زكي وبين الفنانة وردة قائمة، لكن ذلك لم يتحقق أيضاً.

كما تحدث محمد عشوب خلال اللقاء عن التقمص الشديد للأدوار الذي كان يميز أحمد زكي، لدرجة أنه يحب أن يخاطب بالدور الذي يمثله. وأكد عشوب أن أحمد زكي لم يغتر بالنجومية أو الشعبية، بل على العكس فقد كان شديد التواضع.