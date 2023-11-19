 أتذكرون الفنانة بوسي زوجة نور الشريف .. تغيرت تماما في ملامحها وظهورها الجديد (اتفرج الصور) 

الرياض - محمد الاطلسي - بعد غياب طويل أطلت الفنانة المصرية بوسي بظهور جديد مما جعل صورها تحظى بإهتمام وتداول واسع عبر العديد من الوسائل الاعلامية . وظهرت الفنانة بوسي بعد أن قامت أبنتها مي نجلة الفنان الراحل نور الشريف بمشاركة صور جديدة لوالدتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بعد فترة غياب طويل.

إطلالة شبابية غير مسبوقة من قبل

وظهرت بوسي فى الصور بإطلالة شبابية ولوك جديد نال إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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وكانت حالة من الجدل الواسع، أثارتها الفنانة مي نور الشريف، بعد ظهورها في إحدى الصور مرتدية الحجاب، الأمر الذي جعل الجمهور يرجح ارتدائها له بشكل دائم.

الحجاب والسينما والجو كان سقعه

من جانبها، ردت الفنانة بوسي، على تلك الأنباء، قائلة: ” احنا كنا في سينما وطالعين برا فالجو كان سقعة أوي، فحطت الشال على راسها، حتى الصورة لو تلاحظوا في الممر بتاع السينما.”

وأضافت، في تصريحات صحفية: “أما موضوع إنها اتحجبت، فالناس عايزة تتكلم وخلاص مش لاقين حاجة يعملوها.”

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