الجوكر والملكة.. ألقاب مميزة بين محمد رمضان والفنانة أحلام

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي مع الفنانة الإماراتية أحلام، بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمقرر أن يقام يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

ونشر الفنان محمد رمضان فيديو جمعه بالفنانة أحلام، من داخل الاستوديو، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وقال خلاله: أحلام مصدر الثقة بالنفس.. لتعلق الفنانة أحلام، قائلة: يا حبيبي أنت يا بطل، أنا مسمياك الجوكر، استمر.. ورد الفنان محمد رمضان: أنتِ الملكة.





محمد رمضان يدعم القضية الفلسطينية

ومن ناحية اخري، سبق، تحدث محمد رمضان، عن عدد الضحايا والمجازر التي تتعرض لها فلسطين وشعبها، إثر حربهم مع المحتل الإسرائيلي، حيث قال في مقطع فيديو عبر حسابه بـ إنستجرام: مسئول وزارة الصحة في فلسطين بيقول إن عدد الضحايا أضعاف عدد ضحايا مستشفى المعمداني، وحصلت مذبحة هيشهد عليها التاريخ، صوتنا وصل لحكوماتنا وعندنا ثقة في الله ثم في حكوماتنا إن هي صابرة، وأكيد للصبر حدود، أنا واثق من كدة، صوتنا وصل للمنظمات الدولية، وديننا وصانا إننا نحترم كافة الأديان.

أحدث أعمال محمد رمضان

ويحضر الفنان محمد رمضان لـ فيلم أسد أسود، تمهيدًا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، وتعاقدت الشركة المنتجة للفيلم حتى الآن مع عدد كبير من النجوم، الفيلم يدور فى إطار تاريخي ويتناول جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة، وجاءت قائمة النجوم المتعاقدين رسميًا على بطولة العمل بجوار محمد رمضان كل من رزان جمال، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، والممثلة إسلام مبارك، ومحمود السراج، والعمل تأليف وإخراج محمد دياب

آخر أعمال رمضان

يذكر أن آخر أعمال رمضان هو فيلم ع الزيرو، وضم في بطولته نيللي كريم، جومانا مراد، محمد لطفي، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، والطفل منذر مهران، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي إنساني أكشن، حول الـ DJ حمزة دراجون الذي يجسد شخصيته محمد رمضان ويقع في العديد من الأزمات خلال الأحداث، حيث يضطر إلى بيع عضو من أعضاء جسمه من أجل علاج نجله المُصاب بالسرطان.