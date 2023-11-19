بسبب مواقفه مع القضية الفلسطينية.. عمرو دياب يتصدر منصة اكس

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنان عمرو دياب تريند منصة اكس "تويتر سابقًا"، وذلك بعد أن أعلن اعتذاره عن حفلات هيئة الترفيهه، وعلى الفور تفاعل الجمهور والمتابعين مع الأمر.

وخاصة أنه ليس الموقف الأول الهضبة منذ بداية الحرب الفلسطينية، حيث قام بإلغاء تعاقده مع بيبيسي ودفع الشرط الجزائي، كما قام بإلغاء جميع حفلاته التي كان من المقرر إقامته، وقام بتغير صورة البروفايل الخاصة به عبر حساباته الشخصية على الفيسبوك بعلم فلسطين.

وسبق، أعلن عمرو دياب تضامنه مع أهالي غزة، وتبرع الفنان بـ 5 ملايين جنيه لصالح الهلال الأحمر دعمًا لأهالي غزة، الذين يعانون في الأيام الأخيرة من القصف من الاحتلال الإسرائيلي.

عمرو دياب يتصدر قائمة الأكثر إستماعا:

وعلى الجانب الآخر تصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في الوطن العربي عبر إحدى المنصات الموسيقية الرقمية، وذلك مع بداية عام 2023، وتصدر أغنيتي "سينجل، وماتيجي نفك"، قوائم الأعلى استماعًا في السعودية والإمارات وفلسطين وقطر واليمن والبحرين والكويت ومصر والأردن وعمان وسوريا.

واحتلت أغنية سينجل المرتبة الأولى بينما احتلت أغنية ما تيجي نفك المرتبة الثانية في قوائم الأعلى استماعا عبر التطبيق، يذكر أن عمرو دياب قد طرح أغنية ماتيجي نفك قبل نهاية عام 2022 وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "سينجل" في ليلة رأس السنة وهي من كلمات بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.

آخر أعمال عمرو دياب

ويذكر ان اخر اغاني عمرو دياب هي أغنية يا قمر آخر، وغناها في أحد الأفراح، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، ومن المقرر طرحها على المنصات الموسيقية، كما طرح أغنية “ قولي إسمي ”و التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ نزولها حتي الآن.

كلمات أغنية “ قولي إسمي ”

قلبي سلم طب وأنا مش طبيعتي بحب أنا كنت ماشي فحالي مكبر، اتفاجئت طلع لي مطب إيه اللي قدامي ده إيه ده، حلم عمري وجت كده مش ناقصني خلاص ولا حاجة، والسكوت قالوا عنه رضا

بلغي كل الناس قولي اسمي إن أنا آه مجنون بيكي رسمي، وفي المرات اللي بتبتسمي نفسي ابعت أجبلك رسّام، طماع بقى ولا ضيّع ثانية