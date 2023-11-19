في ذكرى وفاة خيرية أحمد.. حقيقة غيرة شقيقتها سميرة منها

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت علينا اليوم ذكرى وفاة الفنانة خيرية أحمد والتي لقبت بخوخة، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 2011.

من هي خيرية أحمد ؟

أسمها الحقيقي سمية أحمد إبراهيم، ولدت في خيرية أحمد ولدت في يوم 15 أبريل 1937 في محافظة القاهرة، وهي شقيقة الممثلة سميرة أحمد، تزوجت من الكاتب الراحل يوسف عوف، هي شقيقة الممثلة سميرة أحمد، بدأت مشوارها الفني عندما التحقت بفرقة المسرح الحر.



علاقة خيرية أحمد بشقيقتها سميرة أحمد

وضعت الشقيقتان سميرة وخيرية أحمد في مقارنة، رغم عدم تشابهما، سميرة أحمد كانت تلعب الأدوار الرومانسية وعادة ما تظهر في دور الفتاة الرقيقة التي يتهافت حولها الرجال، أما خيرية أحمد اشتهرت بتقديم الأدوار الكوميدية التي برعت فيها، ومع ذلك لم تسلمان من الشائعات التي اتهمت سميرة أحمد بالغيرة من نجاح شقيقتها خيرية أحمد.

ووصفت سميرة أحمد تلك الشائعات بأنها أكثر ما أزعجها طوال مشوارها الفنى، وتساءلت فى استنكار: كيف تغار من أختها ؟! بل كانت تشعر بالسعادة كلما حققت خيرية نجاح جديد.

وتحدثت سميرة أحمد عن شقيقتها خيرية، وقالت: خيرية أحمد لم تكن أختي فقط بل صديقتي أيضًا.. وأشعر بفراغ كبير بعد فقدانها.. كانت تسألني عن أدواري وتساعدني في حفظ منولوجات أفلام.. فمن المستحيل أن يكون للغيرة مكان بيننا".

مشوار خيرية أحمد الفني

في الخمسينات قدمت برنامج ساعة لقلبك، ثم انضمت لفرقة ساعة لقلبك المسرحية، ثم فرقة إسماعيل ياسين، وانتقلت بين الفرق المسرحية مثل فرقة أمين الريحاني وفرقة أمين الهنيدي وفرقة الكوميدي المصرية وقدمت مسرحيات عديدة، كما عملت بالسينما والتليفزيون.

قدمت الراحلة أكثر من 150 عملًا فنيًا ، منها 50 فيلما، وشاركت في أكثر من 60 مسلسلًا تلفزيونيا و40 مسرحية، وكونت ثنائيًا مع محمد عوض على خشبة المسرح بتقديمها مسرحيات منها "الطرطور"، "طبق سلطة"، "كلام رجالة"، "نقطة الضعف"، و"مهرجان الحرامية"، و"القصيرين" وغيرها من المسرحيات.

وفاة خيرية أحمد

عانت خيرية أحمد لفترة طويلة مع مرض السرطان، وفي 19 نوفمبر 2011 عانت من التهاب رئوي حاد ومن ثم انهيار في أجهزة الجسم حيث تأثر مستوى أداء القلب ونتج عن ذلك غيبوبة حتى رحلت عن دنيانا بعد صراع مع طويل مع المرض.