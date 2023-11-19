هاني شاكر يحتفل بتحقيق حاجز المليار مشاهدة على منصة التيك توك

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص أمير الغناء العربي، الفنان هاني شاكر على الاحتفال مع جمهوره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتخطى الهاشتاج الذى يحمل اسمه حاجز المليار مشاهدة على تيك توك.



هاني شاكر يكشف عن أكبر خطأ في حياته

حل الفنان ونقيب الموسيقيين هاني شاكر في ضيافة برنامجها "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، وذلك عبر فضائية "ETC TV"، وكشف خلال الحلقة عن الخطأ الذي فعله في حياته وشعر بالندم عليه، كما كشف الموقف الذي غير حياته كما علق على واقعة رجوع حسن شاكوش إلى النقابة.

حيث أنه عبر عن ندمه لقبوله لكرسي نقابة المهن الموسيقية وقال: "بصراحة أكتر غلطة ندمان عليها إني قبلت كرسي النقابة عشان أخد من وقتي كتير وأخد من فني ومن حياتي مع مراتي وأولادي وأحفادي".

وتابع: "العمل العام أدى ناس كتير الحق أنها تنتقد، أنا مكنتش متخيل إني لما هدخل هتعرض للجراءة في التعامل معايا والنقد بالطريقة دي وأنا مش قابلها ومش هقبلها".

وأضاف: "يعني حد بيقولي أنا غيران من بتوع المهرجانات وعشان أنجح زيهم لازم أغني زيهم وبنفس الطريقة، وهو انت مسمعتش عن تاريخ هاني شاكر؟"

أزمة هاني شاكر الصحية

وكان نشر هاني شاكر صورة تجمعه بالفريق المعالج له عقب أزمته الصحية وعلق عليها: "أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ الدكتور طارق يوسف أحمد - أستاذ جراحة القولون والشرج والمستقيم جامعة عين شمس والفريق الجراحي المعاون له أ.د/ أحمد على خليل - أستاذ مساعد جراحة القولون والشرج والمستقيم جامعة عين شمس وأ.د/ مصطفى عماد - مدرس الجراحة العامة جامعة عين شمس، بإجرائهم لى عملية جراحية ناجحة بالمنظار وكما أتوجه بالشكر والعرفان لإدارة مستشفى وادى النيل وعلي راسها دكتور حازم عبد المحسن على خدمتهم الطبية الممتازة ورعايتهم الفائقه التى لمستها أثناء فترة علاجي. الف شكر د طارق علي حسن الرعايه والاهتمام وهذا ليس بالغريب علي استاذ كبير".

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان هاني شاكر أغنية بلاد اليخت وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، والتي تصدرت الترند فور نزولها.



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي قليل البخت لو سافر بلاد البخت

هيرجع منها شايل نحس برضه في يخت

ده إيده على الذهب تتحط يبقى تراب

يخبّط عالحظوظ تقفل في وشه الباب

في ناس حظوظ في السما

وناس حظوظهم تحت

قليل البخت لو يطلعله 100 مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة ميا ونو

قليل البخت لو يطلعله 100 مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة ميا ونور

قليل البخت امتى الدنيا تضحك ليه

بقاله سنين واقف على بابها دور في طابور

قليل البخت لو رايح بلاد الفرح

وقالوا هناك شجر فرح وبيطرح طرح

وقالوا هناك علاج كل اللي عاش محتار

وناس صبحت قلوبها رماد وطفّوا النار

هيرجع منها شايل ألف شجرة جرح