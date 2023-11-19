في ذكرى وفاة خيرية أحمد.. تعرف على علاقتها بحفيداتها الثلاثة

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت علينا اليوم ذكرى وفاة الفنانة خيرية أحمد والتي لقبت بخوخة، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 2011.

من هي خيرية أحمد ؟

أسمها الحقيقي سمية أحمد إبراهيم، ولدت في خيرية أحمد ولدت في يوم 15 أبريل 1937 في محافظة القاهرة، وهي شقيقة الممثلة سميرة أحمد، تزوجت من الكاتب الراحل يوسف عوف، هي شقيقة الممثلة سميرة أحمد، بدأت مشوارها الفني عندما التحقت بفرقة المسرح الحر.

في الخمسينات قدمت برنامج ساعة لقلبك، ثم انضمت لفرقة ساعة لقلبك المسرحية، ثم فرقة إسماعيل ياسين، وانتقلت بين الفرق المسرحية مثل فرقة أمين الريحاني وفرقة أمين الهنيدي وفرقة الكوميدي المصرية وقدمت مسرحيات عديدة، كما عملت بالسينما والتليفزيون.

علاقة خيرية أحمد بحفيداتها

تحدثت حفيدات خيرية أحمد "سارة ومريم وفاطيما كريم يوسف عوف" ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا": "تيتة كانت طيبة أوي وطبيعية جدًا، وأم أوي في نفسها وكانت تتعامل معانا بطريقة الأمومة والحنية، وكنا بنحضر معاها معظم الحاجات الأخيرة لها في التصوير، وكنا بنقعد معاها في الأوضة".

وتحدثت سارة كريم عوف عنها، قائلة: "تيتة مكنتش بتخرج أوي، ومكنش ليها صحاب متواجدين معاها دايما يجولها البيت، وهي بيتوتية أوي، ولما جدي كان عايش كان فيه ناس كتير بتيجي البيت، وتيتة وجدي اتقابلوا في الإذاعة قبل ارتباطهما ببعض.. وأكتر حاجة كانت بتحبها تيتة (ساعة لقلبك)".

بينما أوضحت مريم كريم عوف: "أنا أكتر واحدة في إخواتي بعرف أقلد تيتة، وألبس الباروكة بتاعتها، والوحيدة اللي كنت أكل كفتة وملوخية من إيديها، ونفسها حلو أوي في الأكل، وكنت بحب أقعد مع تيتة وأرخم عليها شوية.. كانت بتبقى عايزة تتفرج على أخبار أو برنامج، وأنا وسارة عايزين نتفرج على كارتون، وكنا إحنا بننتصر عليها في الآخر،زفيما أضافت فاطيما كريم عوف: "لما كنت بعوز حاجة منها بتجيبهالي على طول من غير ما تفكر، وكانت بتدافع عني لما والدي يزعقلي عشان حاجة، وكنا بندلعها بإسم (خوخة)، وتيتة سميرة بـ (سمسمة)، وتيتة خيرية كانت بتدلعنا أكتر من تيتة سميرة لأننا كنا عايشين معاها".



وفاة خيرية أحمد



عانت خيرية أحمد لفترة طويلة مع مرض السرطان، وفي 19 نوفمبر 2011 عانت من التهاب رئوي حاد ومن ثم انهيار في أجهزة الجسم حيث تأثر مستوى أداء القلب ونتج عن ذلك غيبوبة حتى رحلت عن دنيانا بعد صراع مع طويل مع المرض.