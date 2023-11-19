جميل برسوم: حنان مطاوع من أشطر 3 فنانات في مصر  

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان جميل برسوم، إنه تربى على جيل العظماء مثل الفنان الراحل محمود الجندي وكرم مطاوع والمخرج جلال الشرقاوي، موضحا أن هؤلاء النجوم لم يأخذون فرصتهما في مجال التمثيل.

تصريحات جميل برسوم

وأضاف جميل برسوم خلال لقاؤه في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "أنا أتوجدت في زمن مشتعل كان فيه نجوم كبار.. أنا من محافظة البحيرة والكرو بتاعي كان محمود الجندي وعبد العزيز مخيون.. كرم مطاوع كان من أعظم مخرجين مصر ومكانش ليه ذكرى غير بنته حنان مطاوع وهي من أشطر 3 ممثلات في مصر وهي أحلى ذكرى عملها في حياته".



وأستكمل جميل برسوم حديثه، بأنه ألتحق في البداية بالمعهد العالي الزراعي ولكنه لم يستمر فيه وكان والده وشقيقه مهندس زراعي وبعدها ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كاشفا عن أول أجر حصل عليه في المسرح وهو 25 جنيه.





مواعيد عرض برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

آخر أعمال جميل برسوم

يذكر أن آخر أعمال جميل برسوم كان في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2023 بثلاثة أعمال درامية، وهي: مسلسل تحت الوصايا مع الفنانة منى زكي ودياب، ولعب دور حما منى زكي خلال أحداث الذي يدعى عطية، ومسلسل الصندوق مع الفنان أحمد داش وعلي قاسم وهدى المفتي والمخرج مروان عبد المنعم، إلى جانب مشاركته في مسلسل أولاد عابد مع الفنان رياض الخولي وإيهاب فهمي وجمال عبد الناصر، تحت قيادة المخرج أكرم فريد.