نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميل برسوم: 'عادل إمام لم يلتحق بالمعهد العالي للتمثيل ولكن لديه من موهبة ما يكفي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان جميل برسوم، عن أهم الفنانين في جيله مثل عبدالله وحمدي غيث من أهم نجوم المسرح القومي في مصر، موضحا أنه ليس أي شخص تخرج من معهد التمثيل أصبح ممثل أو نجم.

تصريحات جميل برسوم

وتابع جميل برسوم خلال لقاؤه في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "مش كل اللي أتخرج من معهد التمثيل بقى ممثل أو نجم لأن معهد التمثيل مش بيعلم حد.. كريم عبد العزيز دارس إخراج في معهد السينما علشان يبقى زي أبوه.. إلا أنا بعتله شريف عرفة علشان يشارك في فيلم "أضحك الصورة تطلع أحلى" ودوره نجح جدا"



وأستكمل جميل برسوم حديثه، بأن الزعيم عادل إمام لم يلتحق بالمعهد العالي للتمثيل، ولكن لديه موهبة وأخذ هبة من الله.. وهو يستحق ذلك لأنه نجم نجوم الوطن العربي وهي نعمة من الله".

وأختتم جميل برسوم حديثه بأن هناك نجمات لديهن موهبة قوية مثل الراحلة سناء جميل ووداد حمدي وزوز ونبيل، وحاليا الفنانة يسرا في بدايتها وقدمت جميع الأدوار التي يستطيع أحد أن يتخيلها أو لا يتخيلها وهي ممثلة رائعة ومتمكنة من أدواتها في التمثيل.





مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

آخر أعمال جميل برسوم

يذكر أن آخر أعمال جميل برسوم كان في موسم دراما رمضان 2023 بثلاثة أعمال درامية، وهي: مسلسل تحت الوصايا مع الفنانة منى زكي ودياب، ولعب دور حما منى زكي خلال أحداث الذي يدعى عطية، ومسلسل الصندوق مع الفنان أحمد داش وعلي قاسم وهدى المفتي والمخرج مروان عبد المنعم، إلى جانب مشاركته في مسلسل أولاد عابد مع الفنان رياض الخولي وإيهاب فهمي وجمال عبد الناصر، تحت قيادة المخرج أكرم فريد.