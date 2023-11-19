نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية إياد نصار في مسلسل 'دومينو' والعرض أوف سيزون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان إياد نصار خلال الفترة الماضية إلى صناع مسلسل دومينو، يجسد خلال الأحداث شخصية رجل أعمال ومريض نفسي، سيظهر متزوج من دينا الشربيني، لكنه سوف يخونها ويدخلان في العديد من المشكلات الزوجية.



أبطال مسلسل دومينو

مسلسل دومينو يضم في بطولته إياد نصار، دينا الشربيني، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج محمد بركة، وإنتاج محمد مشيش، ومن المقرر عرض العمل في الـ أوف سيزون، ويتكون من 10 حلقات.





أحدث أعمال إياد نصار

ومن ناحية أخرى، ينافس إياد نصار في الموسم الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل صلة رحم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، من إخراج تامر نادي، ومن المقرر بدء التصوير في ديسمبر المقبل.

وإيضا شارك في فيلم "المطاريد "مع عدد من النجوم أبرزهم طه دسوقي، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، حسن مالك، محمود البزاوي، محمود الليثي، مصطفى غريب، دنيا سامي ومن تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج ياسر سامي والذي سبق طرحه لأول مرة في يناير2023.

اخر اعمال الفنان إياد نصار

ويذكر ان اخر اعمال الفنان إياد نصار هو مسلسل ستهم، في رمضان الماضي، وجسد شخصية زوج روجينا الذي يتوفى خلال الأحداث، وشاركهما بطولة العمل نانسي صلاح، أمير صلاح، أحمد الرافعي، إبراهيم السمان، وسلوى عثمان، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإيضا شارك في مسلسل تغيير جو الذي عرض في رمضان الماضي 2023، شارك في بطولته مع منة شلبي، ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، عصام عمر، وعايدة الكاشف، من تأليف منى الشيمي ومجدي أمين وأخرجته مريم أبو عوف، والعمل مكون من 15 حلقة.

كما شارك في مسلسل وش وضهر، الذي عرض على منصة شاهد، وشاركه بطولته ريهام عبدالغفور، إسلام إبراهيم، ثراء جبيل، ميمي جمال، شريف دسوقي، محسن منصور، محمود قابيل، وفدوى عابد، والعمل من تأليف رشة سرد، إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار شادي عبدالله وأحمد بدوي، ومن إخراج مريم أبو عوف، وتدور أحداث المسلسل حول رجل يقرّر في لحظة حاسمة، التمرد على كل إخفاقاته وانكساراته وبدء حياة جديدة، ويتحول إلى طبيب للفقراء في منطقة لا يعرفه فيها أحد.