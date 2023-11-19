نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- صفاء جلال تبدأ اليوم أولى مشاهدها في "المداح 4" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة صفاء جلال لمسلسل “المداح 4" للنجم حمادة هلال المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

وقالت صفاء جلال في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني: ‘خبر انضمامي للعمل صحيح وبدأت اليوم أولى مشاهدي في المداح’.

قصة العمل

المسلسل يجمع بين عناصر الدراما والتشويق من خلال صراع صابر ـ حمادة هلال مع الجن ومحاولته التخلص منه دون المساس بسلامة أسرته.

الأبطال

العمل من بطولة هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال.

صفاء جلال تتحدث عن “ورق التوت”

وفي سياق مختلف، كشفت الفنانة صفاء جلال عن شخصيتها في مسلسل "ورق التوت" خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية لينا الطهطاوي في برنامج "كلاكيت" على نجوم أف أم



أعربت صفاء جلال عن سعادتها بنجاح المسلسل رغم صعوبة التوقيت، حيث تم تأجيل عرضه لمدة سنتين.

وأشادت بتفاعل الجمهور مع الشخصيات المتنوعة في المسلسل، مؤكدة أنه ليس عملًا فرديًا وإنما يدور حول عدة شخصيات غنية بالتفاصيل، وأثنت على الأداء الجيد للشباب في المسلسل.

وأعربت عن سعادتها بتفاعل ابنتها واستمتاعها بالمشاهد، مضيفة أنها تشعر بالسعادة والقلق عندما يعبّر الجمهور عن تأثره بمشاهدها.

وعن التحضير للدور، أشارت إلى أنها لم تقم بإجراء أي عمليات تجميل أو حقن في الوجه لإظهار الشخصية بشكل طبيعي وواقعي وبخصوص أعمالها المستقبلية

مسلسل "ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي، وهو من تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي

يدور المسلسل في إطار درامي متشابك في مدرسة فنون المسرح، على مدار تسعة أشهر، حيث يواجه الأبطال تحديات غير متوقعة، وتُكشف خلال القصة الخلفيات الاجتماعية لكل منهم. ويتناول المسلسل بعض القضايا الحساسة مثل الختان، والعنف المنزلي، وتحديد النسل، والجهل، والاضطراب النفسي، والتنمر، والتحرش الجنسي، ومشاكل الطبقات الاجتماعية وغيرها.