انت الان تتابع خبر تسببت به سلوى عثمان.. خطأ "ساذج" في مسلسل جعفر العمدة لم يلاحظه الجمهور! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رغم نجاح مسلسل جعفر العمدة بشكل كبير للغاية، إلا أنه كان هناك خطأ مثير تسببت به نجمة العمل الفنانة سلوى عثمان.

وفي ظل الإثارة والتشويق التي عاشها المشاهد لم ينتبه الكثيرين على الخطأ الذي حدث في الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة.

ويظهر هذا الخطأ في المشهد الذي زار فيه جعفر وسيف، الفنانة سلوى عثمان في بيتها في الإسكندرية.

والمعروف أن سلوى عثمان التي تلعب دور خالة سيف في المسلسل بأنها امرأة فقيرة، لكن الشقة التي ظهرت بها تطل على البحر في الإسكندرية، وبالضبط على كوبري استانلي.

وهذه الشقق في الإسكندرية المطلة على كوبري استانلي معروف عنها أنها باهظة الثمن، يتجاوز سعرها مليون جنيه.

ومسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، مي كساب، زينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، وأحمد داش، وهيدي كريم، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وآخرون.