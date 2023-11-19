قمر لأول مرة.. عمرو دياب يتألق في أول حفلاته بدبي بعد أحداث غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الهضبة عمرو دياب أمس السبت حفلا على مسرح أرينا دبي بالإمارات العربية المتحدة، ليأتي الحفل كأول حفلات عمرو بعد أحداث غزة الأخيرة، وشهد الحفل كعادته حضورًا جماهيريًا ضخمًا، ولفت عمرو الأنظار حوله بارتدائه تيشرت كات أظهرت عضلات كتفه.

عمرو دياب على مسرح أرينا دبي

وصعد دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ، كما قدم باقة من أشهر أغانيه المتنوعة ما بين القديم والحديث منها أجمل عيون، انت الحظ، يتعلموا، تملي معاك، العالم الله، نور العين، ولو اتساب.

أحدث أغاني عمرو دياب

قدم عمرو دياب خلال الحفل لأول مرة أحدث أغانيه يا قمر، والتي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ويتعاون خلالها مع الشاعر مصطفى حدوتة والموزع وسام عبدالمنعم، فيما يتولى عمرو تلحينها.

سبب تاجيل حفل عمرو دياب في دبي

وكان من المقرر إقامة حفل عمرو في دبي أرينا يوم 20 أكتوبر الماضي، لكنه قرر حينها تأجيله بسبب أحداث فلـ سطين العصيبة، كما دعم الهضبة الشعب الفلسـ طيني بهذه المحنة عندما تبرع بـ 5 ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر.

أعمال عمرو دياب الفترة القادمة

ومن ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لطرح أغنية جديدة بعنوان المعنويات مرتفعة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعد أولى أغاني عمرو دياب، في موسم شتاء 2023،وكان الفنان عمرو دياب، قد شارك المقطع الترويجي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتب عليها: « المعنويات المرتفعة، قريبا».

اخر اغاني عمرو دياب

ويذكر ان اخر اغاني عمرو دياب هي أغنية يا قمر آخر، وغناها في أحد الأفراح، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، ومن المقرر طرحها على المنصات الموسيقية، كما طرح أغنية “ قولي إسمي ”و التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ نزولها حتي الآن، وجاءت كلمات أغنية “ قولي إسمي ”: قلبي سلم طب وأنا مش طبيعتي بحب أنا كنت ماشي فحالي مكبر، اتفاجئت طلع لي مطب إيه اللي قدامي ده إيه ده، حلم عمري وجت كده مش ناقصني خلاص ولا حاجة، والسكوت قالوا عنه رضا.. بلغي كل الناس قولي اسمي إن أنا آه مجنون بيكي رسمي، وفي المرات اللي بتبتسمي نفسي ابعت أجبلك رسّام، طماع بقى ولا ضيّع ثانية