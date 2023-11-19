نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميل برسوم: ياسمين صبري ليست موهوبة وتعتمد على جمالها في التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الفنان جميل برسوم، رأيه في الفنانة ياسمين صبري بعد مشاركتها في مسلسل "حكايتي"، الذي عرض في عام 2019، موضحا أن جمالها أقوى من موهبتها.

رأي جميل برسوم في ياسمين صبري



وتابع جميل برسوم خلال لقاؤه في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "ياسمين صبري جمالها غالب على موهبتها.. تشوف شكلها قبل موهبتها ودي حاجه سلاح ذو حدين.. لأني بعد ما اشبع منك كحلاوة عاوز أشوف موهبة فالخطورة تكمن هنا، لو الموهبة مش قد الجمال يبقى هنشوف صورة واحدة حلوة وخلاص يعني قالت زي ما قالتش.. لكن لو ممثلة يبقى الجمال والشكل والموهبة حاجه حلوه".



وأشار "برسوم"، إلى أن هناك سيدات يشاركن في التمثيل من حيث الشكل ولكن لا توجد لديهن موهبة ومثال على ذلك المخرج خالد يوسف معقبا:"خالد يوسف راح جاب واحده كويتية في مسلسل "سره الباتع" علشان جسمها حلو.. وهنلاقي من النوعية دي كتير جدا".



وأختتم جميل برسوم حديثه بأن الفنانة حنان مطاوع لديها موهبة قوية وليس هناك مقارنة بينها وبين ياسمين صبري، كما أن المخرج أحمد سمير فرج من الشخصيات المقربة لقلبه وهو من أهم المخرجين حاليا في مصر.





يذكر أن آخر أعمال جميل برسوم

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

آخر أعمال جميل برسوم

يذكر أن آخر أعمال جميل برسوم كان في موسم دراما رمضان 2023 بثلاثة أعمال درامية، وهي: مسلسل تحت الوصايا مع الفنانة منى زكي ودياب، ولعب دور حما منى زكي خلال أحداث الذي يدعى عطية، ومسلسل الصندوق مع الفنان أحمد داش وعلي قاسم وهدى المفتي والمخرج مروان عبد المنعم، إلى جانب مشاركته في مسلسل أولاد عابد مع الفنان رياض الخولي وإيهاب فهمي وجمال عبد الناصر، تحت قيادة المخرج أكرم فريد.

