نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. محمود ياسين: "شخصية جلال تشبهني وشغلي مع والدي يضغطني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فنان شاب موهوب، نشأ داخل عائلة فنية فتأثر بهم وتمنّى منذ طفولته أن يصبح ممثلًا، فعارضه والده ولكنّ بالإصرار وافق في نهاية الأمر، رغم مشواره الفني القصير إلا أنّه نجح في لفت الأنظار.

إنه الفنان المصري الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، بدأ مشواره الفني عام 2019 ورغم رصيده الفني القليل إلا أنّه نجح في ترك بصمة مميزة بأدواره وتركت أثر كبير في أذهان الجمهور.

نتحدث في هذا الحوار مع الفنان الشاب محمود ياسين جونيور إليكم نص الحوار:

حدثنا عن كواليس العمل مع المؤلف عمرو محمود ياسين وكيفية التعامل معاه ؟

أنا بحب الشغل معاه وبكون واثق فية جدًا ولكن بكون مضغوط لأن لازم أخرج أحسن ما عندي، وهو عارف نقاط قوتي وبالتالي بيقدر يقدمني كويس جدًا.

محمود ياسين جونيور

محمود ياسين يفضل نوعية المسلسلات الـ ١٥ حلقة أو أكثر ؟

أنا بحب أمثل الحلقات الطويلة عشان اعرف أخد على الشخصية أكتر وبحس أنها جزء مني، أما كـ مشاهد أميل لنوعية المسلسلات الـ 15 حلقة.

هل وجودك في عائلة فنية كبيرة بيأثر في اختيارك للدور ؟

أكيد، لازم أعمل دور قوي ويسمع لن ابحث عن التواجد بلا فائدة لازم يكون وجودي مؤثر.

محمود ياسين جونيور



ما هي أكثر شخصية اتقنت عملها وما هي المحببة إليك ؟

من أكثر الشخصيات القريبة لقلبي شخصية مالك مسلسل 'اللي مالوش كبير "، أما عن الأكثر إتقان وأداء شخصية سلام في "زي القمر " وشخصية جلال في حكاية عيشها بفرحة تشبهني إلي حد كبير .

محمود ياسين جونيور ومراسلة دوت الخليج الفني

أبطال حكاية" عيشها بفرحة "



حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم.

أحداث حكاية “عيشها بفرحة”

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية، يتناول العمل قصة يُسر التي تنبض بالحيوية والحب والطاقة الإيجابية لكل من حولها إلا أن الظروف تعاكسها أحيانًا، ويكشف لها القدر خيانة أقرب الناس لها وتقرر مواجهاتهم وكشف كذبهم.