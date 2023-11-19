نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'يا ابن الصهيونية'.. ويجز يشن الحرب على أفخاي أدراعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مطرب الراب ويجز دعم القضية الفلسطينية، ومهاجمة الحكومة الصهيونية، فقام ويجظ مؤخرًا بشن النار على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، ردًا على تغريدة له عبر موقع إكس، عرض فيها بالفيديو مشهدًا لجنود إسرائيليين يساعدون مسنين من أهالي غزة في أثناء نزوحهم إلى جنوب القطاع.

وعلق أفخاي أدرعي على مقطع الفيديو قائلًا: “الفرق بين أبناء اليهودية وأبناء الثقافة الداعشية كالفرق بين النور والظلام.. في خضم الدمار الذي تسبب فيه دواعش حماس لسكان غزة وتشريدهم، تطل رحمة جنود جيش الدفاع على هؤلاء لتعكس قيم جنودنا وشعبنا، من خلال مساعدة رجل مسن بسحب عربته ليساعد امرأة مسنة والانتقال إلى جنوب وادي غزة قد يكون مشهدًا عاديًا، لكن إذا تعمقنا في ماهية هذه الحرب نرى أكثر مما يجب رؤيته. وكم قصة كهذه تحصل اليوم لتؤكد أننا أقوى من الرافضين والحاقدين”.

وقام ويجز بمهاجمته ورد على تغريدة أفيخاي معلقًا: “دواعش إسرائيل سيقتلون هؤلاء الأبرياء بمجرد ما ينتهي التصوير شتان الفرق بين اليد الجبانة واليد الثائرة يا عنصري النشأة، مسرحياتكم وخدعكم الرخيصة لا تنطلي إلا على محدودي الفكر ومغسولي الدماغ والعنصريين وانت خير عينة.. اليهودية بريئة منك يابن الصهيونية".

ويجز يشارك في مظاهرات بأمريكا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني



شارك مطرب الراب ويجز متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، فيديو المظاهرات، وظهر فيها وهو يرتدي الشال الفلسطيني على رأسه ويحمل العلم ويتجول به في المظاهرات التي أقيمت خلال الساعات الماضية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بأمريكا، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني بعد القصف والدمار الشامل الذي شهده قطاع غزة.

ويجز يعلن مقاطعته لـ “فيس بوك”

وكان قد أعلن ويجز مؤخرًا، مقاطعته موقع فيسبوك وماسنجر، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، موضحًا أن إيرادات حساب فيس بوك تذهب إلى شركة ميتا الذين يستثمرون هذه الأموال لصالح الاحتلال الصهيوني، إذ كتب عبر ستوري حسابه بـ انستجرام في رسالة باللغة الإنجليزية: “حذفت فيسبوك وماسنجر الآن، وحاسس بالخجل إني باستخدم انستجرام، بسبب الإيرادات اللي بتروح لشركة ميتا وبتستثمر الفلوس دي في الإبادة الجماعية، وأنا في انتظار منصة مجانية لنا للتحديث دون أن نسكت، كلنا زهقنا من كلامهم على أي حال”.

ويجز يثير الجدل بتواجده في فلسطين

وكان قد أثار مطرب الراب ويجز جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة توضح تواجده في أراضي فلسطين المحتلة، حيث نشر صورة عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، دون وجود أي تعليق على الصورة واكتفى فقط بوضع موقع غزة بفلسطين، مما يدل على تواجده في هذه المنطقة.